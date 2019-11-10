В Интернете - все "профессионалы". Как "специалисты по питанию" (ка)лечат нас

- Эй, как у вас дела? - приветствует меня с экрана Сильвестр Сталлоне. Он стоит с белой книгой в руках, на которой отчетливо видны красное яблоко и надпись Liver Rescue. Рядом с ним стоит суровый мужчина в солнечных очках с сельдереем в руках.

- Знаете, мое тело прошло множество испытаний, и если я нахожу что-то, что действительно работает, я хочу чтобы вы об этом знали, - продолжает Сталлоне и наконец знакомит со своим компаньоном.

- Это Энтони Уильям, он - родоначальник диеты на основе сока сельдерея. Мужчина в темных очках со стеблем сельдерея подходит ближе к камере.

- Почему это так популярно? - спрашивает Сталлоне у Энтони.

- Потому что это делает человека более здоровым, - Энтони встряхивает стебли сельдерея. - Это меняет жизни миллионов людей по всему миру.

- Это невероятно! Потому что сельдерей был известен с давних времен. И вдруг появляетесь вы и движение, которое меняет жизнь людей.

Энтони, глядя на стебли сельдерея, отвечает:

- Да, потому что я получил информацию от source of the originator, что сельдерей, превращенный в сок, может вылечить почти все. Вы должны выпить 16 унций натощак...

- Ты хочешь сказать, - перебивает его Сталлоне, - если я буду пить этот сок, я смогу еще сделать "Рэмбо-10","Рэмбо-11" и "Рэмбо-12"?

- Да, это так, - смеется Энтони.

ФОТО: Instagram

Если вы являетесь активным пользователем социальных сетей, вы, возможно, заметили всеобщее помешательство на соке сельдерея, охватившее умы многих людей по всему миру.

Этот ажиотаж не столь популярен в Латвии, но диета, созданная Энтони Уильямом и показанная в видео Сталлоне, широко обсуждается в мире.

В Instagram у хештега "celery" (сельдерей) - 990 000 постов, у "celeryjuice" (сок сельдерея) - 189 000 постов. Среди них много фотографий из серии "фигура до и после употребления этого продукта", а также рекламы аппаратов для блендирования сельдерея и лозунгов из разряда "Сок сельдерея помог избавиться от головных болей и мигрени".

Сложно поверить, но этот глобальный хаос создал всего один человек - американец Энтони Уильям.

Посмотрев его профили в Facebook и Instagram, поражаешься - в одной из социальных сетей у него более 3,4 млн подписчиков, а в другой - 2 млн.

На его домашней страничке много заявлений о том, что сельдерей помогает победить множество болезней со страшными названиями, даже диабет или рак.

Уильям рассказывает и о многих других чудесных растениях, но сельдерей, кажется, - его главный конек.

Очевидно, что фрукты и овощи, включая сельдерей, являются полезными продуктами. Но разве все это звучит не слишком хорошо, чтобы быть правдой?

И вот поворотный момент - Уильям не врач, да и какого-либо медицинского образования у него нет. Более того, в хорошо спрятанном месте, в самом низу домашней страницы Уильяма, вы найдете заявление об отказе от ответственности, открывающее Уильяма с совершенно другой стороны.

Там черным по белому написано: предоставленную The Medical medium информацию нельзя воспринимать как обещание (promise of benefits), юридическую гарантию (legal warranty) или гарантию достижения намеченных результатов (guaranty of results to be achieved).

В то же самое время в своих книгах, видео на YouTube, сообщениях в социальных сетях и интервью Уильям громко заявляет о том, что он может рассказать о вещах, о которых не знает ни один врач. Что может предоставить информацию о болезнях, которые врачи не могут диагностировать или не знают, как лечить.

- Я раскрою вам правду о хронических заболеваниях. Это тайны, о которых до этого не было известно, - в одном из видео рассказывает Уильям.

Кто же на самом деле этот Энтони Уильям, и откуда у него знания и способности исцелять людей с такими серьезными диагнозами?

На его домашней странице написано, что The Medical Medium является автором бестселлера Nr. 1, по версии New York Times, который родился с уникальными способностями общаться с духами, предоставляющими ему чрезвычайно точную медицинскую информацию, часто намного опережая свое время.

В коротком видео с участием Сталлоне Уильям успевает сказать короткую важную фразу - информацию о целебных свойствах сельдерея он получил от Source of originator.

В другом видео на YouTube-канале он рассказывает, что может слышать голоса духов с четырех лет. Однажды за обеденным столом дух сообщил ему, что у бабушки Энтони рак легких.

Полученные от духов знания Уильям передает через свои книги, видеоблог, социальные сети и платные телефонные консультации, цена которых достигает 500 долларов за полчаса.

Пирамида?

При более внимательном изучении видеозаписей сорока человек на YouTube-канале Уильяма открывается своеобразная картина. Все видео сделаны по одному сценарию - это снятые в домашних условиях видеоролики, смонтированные с собранными фотографиями до и после болезни, взятыми из Instagram.

Все это дополняется книгами Уильяма на фоне или в конце титров. Возможность комментирования у всех видео отключена.

Самое интересное то, что, изучив основную аудиторию этого движения, оказывается, что почти все эти люди сами являются целителями, врачами или коучами здоровья и сами предлагают услуги лечения. Все это похоже на схему, где больше всего получает тот, кто во главе пирамиды - Энтони Уильям.

Например, некая Мадия Шеиинг, которая на канале YouTube рассказывает, как при помощи Уильяма избавилась от хронических и мистических болезней, а также сбросила лишний вес, в Instagram позиционирует себя как сертифицированный тренер по целостному здоровью.

Среди фотографий овощей, фруктов и трансформации ее тела регулярно появляются рекламные объявления The Medical Medium.

Тодд и Шэрон Селби на YouTube утверждают, что мужчине удалось вылечиться от псориаза и экземы, а в Instagram Шэрон можно найти информацию, что она коуч по здоровью, спикер и создатель курсов исцеления.

Среди ее фотографий счастливых детей, салатов и другой здоровой пищи - регулярные публикации, рекламирующие The Medical Medium.

ФОТО: Instagram

Этот список можно продолжать другими практиками альтернативной медицины, врачами-натуропатами, консультантами, онлайн-маркетологами и организаторами веганского фестиваля.

Интересно, но среди латвийцев фанатов сельдерея оказалось не так много.

В Instagram некая Гуна, позируя со стеблем сельдерея в руках, спрашивает у своих подписчиковт: "Кто из вас продолжит #selerijusulasizaicinajums?"

На вопрос отвечают несколько женщин, часть из которых утверждает, что после сока сельдерея их самочувствие сильно улучшилось, но есть и те, кто говорит, что после сока им стало только хуже.

Пугает то, что в комментариях к Гуне за советом обращается множество молодых женщин, и та без стеснения рекомендует сельдерей людям с низким кровяным давлением и даже беременным, которые не уверены, можно ли включать в рацион этот продукт, находясь в ожидании малыша.

Гуна пишет: "Верите ли вы кому-то, кто не является ни врачом, ни ученым и всю информацию получает от Вселенной? Полностью! Я твердо верю, что природа обладает волшебными свойствами и может лечить. И @medicalmedium здесь, чтобы помочь нашей больной нации вылечиться!

Мнение специалиста

"Те, у кого пониженное давление, должны быть осторожны с соком сельдерея", - комментирует Лолита Неймане, преподаватель кафедры спорта и питания в Рижском университете Страдиня.

Она говорит, что в Европе практически нет исследований последствий длительного приема сельдерея.

- Любой фрукт и овощ имеет свою ценность, в том числе сельдерей, и с этой точки зрения все в порядке. Плохо, что поощряются большие дозы этого продукта.

На людях не проводилось никаких исследований, и

не известно, что может случиться в долгосрочной перспективе. Ни один продукт не стоит употреблять в таких количествах, в которых рекомендуют пить этот сок.

Гастроэнтеролог Хосам Абу Мери комментирует: -"Сельдерей, как и любой корень или овощ, полезен для здоровья. В нем есть витамины, минералы, жидкости, соли и так далее. Но разве это чудо-лекарство? Глупости, конечно!

Как гастроэнтеролог я говорю, что сельдерей улучшает работу желудка. Это очень хорошо для функционирования желудочно-кишечного тракта. Но он вас не вылечит.

ФОТО: depositphotos.com

- В наши дни питание - это очень модная тема, - продолжает Лолита Неймане. - Например, в RSU на 12 мест пришло 420 заявок от студентов. Питание стало популярным, но многие понимают его упрощенно. Питание, как и лекарства, постоянно развивается. Я никогда не стану давать советов по лечению кожных заболеваний, например, а вот рекомендаций по питанию полный Интернет.

"Прими вызов, стань специалистом по питанию!". В таком случае ты можешь сам стать урологом или гинекологом.

Это особенно опасно для молодых мам, которые живут в группах WhatsApp и кормят своих детей, следуя дурацким рекомендациям. В социальных сетях любой может стать влиятельным человеком...

Неймане отмечает, что в эпоху социальных сетей значительная часть самопровозглашенных диетологов не имеет базовых знаний в области науки о питании.

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