Сб, 9.11.2019
Не могу забыть и очень откровенную, совершенно лишенную яда фразу, однажды услышанную от некоего питерского пролетария: "Ух как красиво по-русски говорит! Наверное, еврей." Иван Пауков, специально для TVNET

Фото: Латвийский блогер Яна Брук покоряет Первый канал в Москве

Яна Брук

ФОТО: instagram.com/yanaabruk

Популярный рижский блогер Яна Брук на своей Instagram-странице сообщила, что она "летит покорять Москву". Русский TVNET получил комментарий от блондинки. Девушка подтвердила, что находится в Москве и телепередача Первого канала оплатила ей поездку на эфир. 

Открыть название передачи Яна пока не может. Дату и время эфира она тоже не называет. Но девушка охотно делится фотографиями, сделанными в гримерке телецентра Останкино. 

ФОТО: https://www.instagram.com/yanaabruk/?hl=ru

ФОТО: https://www.instagram.com/yanaabruk/?hl=ru

Но поездка в Москву прошла не без приключений. На эфир Яна вылетела вместе с другом Андреем. Молодой человек, тоже принимал участие в шоу. Они ожидали посадку на самолет и выпивали в одном из кафе Рижского аэропорта. Вернувшись к своим вещам, оказалось, что вещи были отправлены в зону багажа. Со всей беготней и звонками, а также попытками найти вещи и успеть на рейс, молодые люди разминулись. Яна оказалась одна в самолете. Андрею редакторы телепрограммы купили билет на следующий рейс. Он приехал в студию на два часа позже. 

ФОТО: https://www.instagram.com/yanaabruk/?hl=ru

На следующий день Яна и Андрей пошли знакомиться с Москвой. Молодые люди отправились на Красную площадь. В сторис блондинка призналась, что хотела бы остаться в столице России. 

Яна Брук

ФОТО: https://www.instagram.com/yanaabruk/

ФОТО: https://www.instagram.com/yanaabruk/?hl=ru

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