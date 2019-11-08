Хурма - кому полезна, а кому вредна?

"В хурме содержится много полезных веществ, в том числе йод, железо и витамины A, B и C. Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", - рассказала нутрициолог Анжелика Дюваль.

Кому показано есть хурму

Уникальный состав микроэлементов делает хурму особенно полезной для тех, кто страдает проблемами с сердечно-сосудистой системой, анемией. Кроме того,

хурма является редким исклюючением для больных некоторыми формами гастрита, язвенной болезнью, которым противопоказаны кислые фрукты и ягоды,

- из-за высокого содержания сахара и клетчатки она не нанесет вреда.

Кому противопоказана хурма