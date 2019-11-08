Хурма - кому полезна, а кому вредна?
Королева осени хурма - полезный фрукт, который содержит много витаминов и минералов. Однако с ним стоит быть осторожными тем, кто страдает сахарным диабетом или имеет проблемы с поджелудочной железой. Врач-нутрициолог рассказала, кому еще нельзя есть хурму, а для кого это самый ценный фрукт.
"В хурме содержится много полезных веществ, в том числе йод, железо и витамины A, B и C. Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", - рассказала нутрициолог Анжелика Дюваль.
Кому показано есть хурму
Уникальный состав микроэлементов делает хурму особенно полезной для тех, кто страдает проблемами с сердечно-сосудистой системой, анемией. Кроме того,
хурма является редким исклюючением для больных некоторыми формами гастрита, язвенной болезнью, которым противопоказаны кислые фрукты и ягоды,
- из-за высокого содержания сахара и клетчатки она не нанесет вреда.
Кому противопоказана хурма
Однако то, что для одних являются плюсом, для других - минус. Из-за чрезмерной сладости хурму нельзя есть больным сахарным диабетом, в крайнем случае - не чаще раза в неделю. Также к тем, кому не стоит употреблять этот фрукт, относятся люди с различными патологиями поджелудочной железы, камнями в почках, мочекаменной болезнью.