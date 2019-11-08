У дорожных полицейских на одежде появятся видеокамеры

Для дорожной полиции за 99 103 евро будут приобретены прикрепляемые к одежде видеокамеры.
Комиссия по закупкам Госполиции на этой неделе постановила заключить договор с Inkomerc Holding, чье предложение оказалось финансово наиболее выгодным.
Экран видеокамеры будет обращен к человеку, с которым говорит полицейский. При этом потенциальный нарушитель будет видеть, что ведется видеозапись.
Съемка может проходить и в условиях плохой видимости, например, в сумерках.
Предприятие обучит работе с камерами полицейских в Риге, Елгаве, Даугавпилсе, Лиепае и Валмиере. Камеры будут использоваться, чтобы уменьшить количество конфликтных ситуаций между нарушителями и полицией.