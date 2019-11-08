У дорожных полицейских на одежде появятся видеокамеры

Комиссия по закупкам Госполиции на этой неделе постановила заключить договор с Inkomerc Holding, чье предложение оказалось финансово наиболее выгодным.

Экран видеокамеры будет обращен к человеку, с которым говорит полицейский. При этом потенциальный нарушитель будет видеть, что ведется видеозапись.

Съемка может проходить и в условиях плохой видимости, например, в сумерках.