Пт, 8.11.2019
Я бы мог сказать, что в последнее время мы имеем дело с "чёрной серией", но трагедии в боксе происходили и в прошлом году, и в позапрошлом. Это происходит с тех пор, как люди надели перчатки. Смерть всегда будет присутствовать в боксе. Макс Келлерман, эксперт ESPN и большой поклонник бокса

У дорожных полицейских на одежде появятся видеокамеры

ФОТО: Valsts policija

Для дорожной полиции за 99 103 евро будут приобретены прикрепляемые к одежде видеокамеры.

Комиссия по закупкам Госполиции на этой неделе постановила заключить договор с Inkomerc Holding, чье предложение оказалось финансово наиболее выгодным.

Экран видеокамеры будет обращен к человеку, с которым говорит полицейский. При этом потенциальный нарушитель будет видеть, что ведется видеозапись.

Съемка может проходить и в условиях плохой видимости, например, в сумерках.

Предприятие обучит работе с камерами полицейских в Риге, Елгаве, Даугавпилсе, Лиепае и Валмиере. Камеры будут использоваться, чтобы уменьшить количество конфликтных ситуаций между нарушителями и полицией.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ