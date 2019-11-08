От свидания в Tinder до трагедии: новая информация в деле убитой в Новой Зеландии британки

Подозреваемый - 27 летний мужчина, его имя не называется по юридическим причинам.

Он обвиняется в удушении Миллан, пока у нее из носа не пошла кровь. Когда женщина умерла, он сделал фотографии интимного характера с ее телом, после чего уложил его в чемодан и закопал в лесу у Окленда.

В свою очередь адвокат мужчины утверждает, что смерть Миллан была случайной. Женщина, якобы, умерла после того, как во время секса попросила мужчину душить ее, указал адвокат.

Миллан умерла 1 или 2 декабря 2018 года, совсем незадолго до своего 22 дня рождения.

В пятницу в Верховном суде Окленда судмедэксперты указали, что была констатирована попытка очистить пятно крови в гостинице CityLife, где жил подозреваемый. Адвокат мужчины уверяет, что это сделали полицейские, которые обыскивали номер.

Эксперт в области ДНК Турло Томас-Стоун отметил, что в чемодане и под ногтями женщины "ДНК мужчины обнаружено не было", однако добавил, что "сырость, влажность и открытый воздух" затрудняют анализ образцов ДНК.

На записях камер наблюдения видно, что Миллан и мужчина целуются перед входом в гостиницу. Это последний раз, когда Миллан видели живой.

История поиска мужчины в Google свидетельствует, что он искал после этого, где купить большую сумку или чемодан, а также интересовался возможностями аренды автомобиля.

5 декабря 2018 года он искал такие фразы, как "птицы стервятники" и "есть ли в Новой Зеландии стервятники".

Среди запросов присутствует и фраза "горная гряда Вайтакер", где 9 декабря 2018 года было найдено тело Миллан.

Данные мобильного телефона свидетельствуют, что мужчина сделал много порнографических видео и на следующий день после смерти Миллан договорился о встрече с другой встреченной в Tinder женщиной. Тогда он еще не избавился от останков Миллан.