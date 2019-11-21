Как в холодное время привнести в дом уют

В этом году исследование "Жизнь дома"* показало, что одними из самых важных факторов в доме для жителей Латвии являются безопасность и уединение - так ответили 94% и 90% респондентов, соответственно. Врач-психотерапевт Артур Миксон утверждает: "Дому просто необходимо быть нашей станцией подзарядки - безопасным и удобным местом, где можно отдохнуть от стресса на работе и в отношениях, местом, где подзарядиться.

Для того, чтобы дома была хорошая атмосфера, важны не только отношения в семье, но и окружающее пространство.

Если атмосфера в доме неуютная, в доме холодно или тускло - все это вызывает негативные ощущение и не позволяет отдохнуть.

В такой ситуации уровень стресса может расти, и это только вопрос времени, когда батарейки полностью разредятся".

Уют необходим круглый год, но в холодные месяцы - в большей мере.

"Когда за окном мало солнечного света, мы чисто биологически устаем быстрее и тратим больше энергии для ежедневной мобилизации.

Короткий день субъективно дает ощущение, что днем время ужимается и невозможно успеть сделать все запланированное, хотя, по сути, количество часов в сутках не меняется, только раньше темнеет. Важно, чтобы дом стал местом, где светло, тепло и уютно перезимовать и набираться сил", - говорит Миксон.

ФОТО: Пресс-фото

Играйте со светом

Что создает уют и ощущение безопасности, что помогает пережить темное время года? Руководитель отдела дизайна IKEA Дариус Римкус рассказывает, что для этого понадобится всего несколько вещей, которые не требуют больших вложений: свет, текстиль и аксессуары.

"В это время за окном чаще всего темно, а потому свет поможет создать уютную атмосферу дома.

Гирлянды на полке или в стеклянной вазе, на окне можно повесить светящееся украшение или просто зажечь свечи. Теплый и мягкий свет успокаивает и придает комнате уюта",

- рассказывает специалист. Он напоминает, что если в доме есть дети и животные, то стоит отказаться от настоящих свечей и воспользоваться LED свечами, которые создают приятное освещение.

ФОТО: Пресс-фото

Приближаются новогодние праздники, и дизайнер советует использовать гирлянды:

"Положите в стеклянную вазу LED гирлянды и елочные игрушки - огоньки будут отражаться в игрушках, создавая красивое красочное свечение.

Это не только создаст праздничное настроение дома, но и добавит уюта".

LED гирлянда не только создаст настроение в комнате, но и с экономит электричество. Сейчас можно найти гирлянды, которые автоматически выключаются через 6 часов, поэтому их смело можно оставлять включёнными перед сном, засыпая при приятном свете огоньков.

ФОТО: Пресс-фото

Важная роль домашнего текстиля

В холодный сезон дизайнер советует использовать больше натуральных материалов и ярких цветов. "Натуральные материалы лучше сохраняют тепло.