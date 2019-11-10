Cinemania: что хотел сказать Скорсезе, ругая Marvel и миллионные убытки фильма "Терминатор. Тёмные судьбы"

Все карты проекту спутал суперуспешный "Джокер" Тодда Филлипса, который уже собрал в кинотеатрах миллиард долларов по всему миру. Перед выходом "Джокера" боссы киностудии Warner Brothers так слабо верили в успех фильма, что половину бюджета привлекли сторонних инвесторов — рискни создатели фильма сыграть без страховочных денег, не пришлось бы делиться процентами от гигантских сборов этого среднебюджетного фильма.

Но не надо обольщаться при звуке слова "миллиард". Ведущий Стас Токалов объясняет, на какую часть сборов могут рассчитывать производители картины. Кроме этого Стас прокомментирует резонансное заявление Мартина Скорсезе о современном кинематографе — не так давно мэтр кинематографа Скорсезе раскритиковал фильмы Marvel, назвав их бездушными. Что в этих словах особенного и какой контекст кроется за этими словами — это и многое другое обсуждается в новом выпуске Cinemania.