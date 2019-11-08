Пт, 8.11.2019
Я бы мог сказать, что в последнее время мы имеем дело с "чёрной серией", но трагедии в боксе происходили и в прошлом году, и в позапрошлом. Это происходит с тех пор, как люди надели перчатки. Смерть всегда будет присутствовать в боксе. Макс Келлерман, эксперт ESPN и большой поклонник бокса

Для подсветки памятника Свободы получены пожертвования в размере 22,7 тыс. евро

Памятник Свободы. Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Идею о подсветке памятника Свободы поддержали более 300 человек, пожертвовав 22 737 евро, сообщили представители фонда освещения памятника Свободы.

Недавно были получены два крупных пожертвования - целевой взнос в размере 1800 евро от председателя правления Объединения свободных латышей мира Кристине Саулитис и пожертвование в размере 1025 евро от семьи Валды Яунземис.

Планируется три разных способа подсветки памятника Свободы - повседневная, которая будет включаться с наступлением темноты, праздничная и художественная.

Также фонд освещения памятника Свободы работает над тем, чтобы Сейм принял закон о памятнике Свободы и Братском кладбище, закрепив их юридический статус.

Фонд учредила в конце 2018 года группа единомышленников под руководством экс-президента Латвии Валдиса Затлерса.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ