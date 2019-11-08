Для подсветки памятника Свободы получены пожертвования в размере 22,7 тыс. евро

Недавно были получены два крупных пожертвования - целевой взнос в размере 1800 евро от председателя правления Объединения свободных латышей мира Кристине Саулитис и пожертвование в размере 1025 евро от семьи Валды Яунземис.

Планируется три разных способа подсветки памятника Свободы - повседневная, которая будет включаться с наступлением темноты, праздничная и художественная.

Также фонд освещения памятника Свободы работает над тем, чтобы Сейм принял закон о памятнике Свободы и Братском кладбище, закрепив их юридический статус.