Упавший с крыши Минфина работал на объекте первый день. Возможно, нелегально

Владелец здания, в котором расположен Минфин - государственное агентство Valsts nekustamie īpašumi. Там заявили, что ранее никаких нарушений техники безопасности со стороны рабочих замечено не было.

Однако, по информации Латвийского телевидения, рабочий находился на крыше без страховочного троса.

Кроме того, он, возможно, был трудоустроен нелегально и это был его первый рабочий день. Это подтвердили в Трудовой инспекции.

"По оперативной информации, работник был на объекте первый день. Сейчас идет проверка - работал ли он на законных основаниях? Похоже, что нет. Он не был ни обучен, ни проинструктирован относительно правил безопасности. В его распоряжение была передана система безопасности для работы на высоте. Но, очевидно он её не использовал", - сказал директор Государственной трудовой инспекции Ренарс Лусис.

Как сообщал TVNET, в пятницу, 8 ноября, с крыши здания Минфина упал и разбился рабочий. В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что он получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте происшествия.

Представитель Госполиции Элина Приедите сообщила, что по факту гибели человека начат уголовный процесс по разделу Уголовного закона о преступлениях против здоровья человека, назначены экспертизы.

В Valsts nekustamie īpašumi агентству LETA сообщили, что работы по замене крыши здания Минфина выполняет объединение Delta Construction и SCM Latvia.

Представитель Delta Construction Угис Лигерс сообщил, что причины происшествия выясняются. По его словам, работы на крыше Минфина были поручены субподрядчику RK Livi.