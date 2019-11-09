Романа Полански вновь обвинили в сексуальном насилии

Женщина утверждает, что Полански изнасиловал ее в 1975 году в Швейцарии. В возрасте 18 лет актриса отправилась на горнолыжный курорт в Гштаад. Там Валентина познакомилась с режиссером. Модель настаивает, что потом мужчина якобы пригласил ее к себе в номер, где избил и изнасиловал.

Слова Монньер подтвердили несколько источников. Но Роман Полански отрицает выдвинутые обвинения. Дело на режиссера завести не смогут, ведь срок давности истек.

Примечательно, что актриса заявила об этом происшествии накануне выхода новой картины Полански "Офицер и шпион" во Франции.

Монье отметила, что после скандала с Харви Вайнштейном написала письмо о своем изнасиловании первой леди Франции Бриджит Макрон.

Напомним, в 1977 году Роману Поланскому было 43 года, тогда в США он обвинялся в совращении 13-летней Саманты Геймер. Договорившись с прокуратурой об отмене нескольких пунктов в обвинении (изнасилование и спаивание) режиссер признался только в незаконных сексуальных связях. Через год, до вынесения приговора, он сбежал во Францию. С тех пор Полански скрывается от судебной системы США.

Но в истории режиссера были и другие случаи с обвинениями от женщин:

В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис обвинила Полански в сексуальном домогательстве в 1983 году. В 2017 году некая Робин на пресс-конференции в Лос-Анджелесе рассказала о незаконных действиях режиссера в 1973 году. В том же году бывшая актриса Ренате Лангере обратилась в полицию Швейцарии, утверждая, что в 1972 году Полански изнасиловал ее в Гштааде. Девушке на тот момент было всего 15 лет.