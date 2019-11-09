Сб, 9.11.2019
Почему с таким вожделением русская блогосфера набрасывается на каждое живое слово на фб - неважно, с восторгом или гневом? Да потому, что в иной, невиртуальной реальности - одна сплошная официозная мертвечина, рутинные потоки ненависти да никому неинтересные сплетни "из жизни" на телеканалах. Иван Пауков, специально для TVNET

Умерла художница Джемма Скулме

Джемма Скулме

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Этим утром, 9 ноября, скончалась легендарная латвийская художница Джемма Скулме, подтвердила порталу Apollo семья погибшей. Скулме было 94 года.

От подробных комментариев семья отказалась и попросила уважать приватность личной жизни.

Еще во вторник, 5 ноября, в социальной сети Facebook Скулме была размешена ее фотография с посетившим ее экс-президентом Латвии Валдисом Затлерсом.

Джема Скулме была легендарной латвийской художницей, народным художником Латвийской ССР (1976), лауреатом Государственной премии СССР (1984).

Скулме происходила из династии художников. Ее отец — Отто Скулме до 1961 года был ректором Латвийской Академии художеств, мама Марта Скулме была скульптором. Художниками были также ее дядя Уго (Угис) Скулме и его сын, двоюродный брат Джеммы Юргис Скулме. 

TVNET приносит свои соболезнования семье художницы.

Галерея: Открытие персональной выставки Джеммы Скулме 

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