Умерла художница Джемма Скулме

Еще во вторник, 5 ноября, в социальной сети Facebook Скулме была размешена ее фотография с посетившим ее экс-президентом Латвии Валдисом Затлерсом.

Скулме происходила из династии художников. Ее отец — Отто Скулме до 1961 года был ректором Латвийской Академии художеств, мама Марта Скулме была скульптором. Художниками были также ее дядя Уго (Угис) Скулме и его сын, двоюродный брат Джеммы Юргис Скулме.