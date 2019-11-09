Умерла художница Джемма Скулме

Этим утром, 9 ноября, скончалась легендарная латвийская художница Джемма Скулме, подтвердила порталу Apollo семья погибшей. Скулме было 94 года.
От подробных комментариев семья отказалась и попросила уважать приватность личной жизни.
Еще во вторник, 5 ноября, в социальной сети Facebook Скулме была размешена ее фотография с посетившим ее экс-президентом Латвии Валдисом Затлерсом.
Джема Скулме была легендарной латвийской художницей, народным художником Латвийской ССР (1976), лауреатом Государственной премии СССР (1984).
Скулме происходила из династии художников. Ее отец — Отто Скулме до 1961 года был ректором Латвийской Академии художеств, мама Марта Скулме была скульптором. Художниками были также ее дядя Уго (Угис) Скулме и его сын, двоюродный брат Джеммы Юргис Скулме.
TVNET приносит свои соболезнования семье художницы.
Галерея: Открытие персональной выставки Джеммы Скулме