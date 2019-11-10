Отец погибшего актера довел жюри "Голоса" до слез, а однокурсница Гагариной устроила шоу

Первой на сцену поднялась Наталья Сидорцова с хитом I Don't Want to Miss a Thing группы Aerosmith. Он безоговорочно пришелся по душе всем наставникам — первым на кнопку нажал Константин Меладзе, за ним последовали и остальные.

Зал еще некоторое время продолжал кричать "Браво!".

Позже композитор и продюсер подчеркнул, что именно он был первым, кто повернулся. Сюткин отметил, что у Натальи было невероятное качество исполнение. Он не мог не повернуться.

"Для меня была бы большая честь и радость, если бы мы с тобой соединились в экстазе и сделали какие-то классные номера", - сказала Гагарина.

Оперируя тем, что они с Натальей давно знакомы.

"Это кумовство", - указал Меладзе.

Девушке было очень тяжело выбрать, но она решила отправиться в команду Константина Меладзе.

18-летняя Рагда Ханиева выбрала для выступления песню Bird Set Free исполнительницы Sia. Девушка совсем не новичок - ранее она уже была в финале "Голос. Дети".

К Рагде повернулись три наставника - Меладзе, Гагарина и Шнуров.

Гагарина сказала, что девушка своим тембром попала в душу. У нее есть трогательные нотки и хрипотца в голосе.

"Пожалуйста, давайте пойдём вместе... Прямо и вперед", - сказала она.

Тренера пытались как-то переманить девушку в свою команду. Рагда выбрала команду Сергея Шнурова.

Гагарина была возмущена: "Чему он может научить? Плохому пению, хулиганству... Катастрофа! Но не пойти к Константину Меладзе?!".

Следующий номер - это был настоящий перформанс от Светланы Мамрешевой, которая необычно исполнила легендарный "Айсберг" Аллы Пугачёвой. К ней повернулись все, кроме Валерия Сюткина.

Сюткин объяснил, что он задумался, кто вообще осмелился петь композицию, написанную его другом.

Девушка не стала долго думать и отправилась к Константину Меладзе.

Следующим был триумф конкурсантки Ники Прокопьевой из Таллинна, которая покорила сердце Полины Гагариной песней Алекса Клэра Too Close.

"Мы покажем Константину тепло и как мы умеем петь на русском языке... Я думаю, мы устроим на сцене настоящий пожар", - отметила Гагарина.

Остальные тренера сошлись на мнении, что Полина будет отличным наставником.

Стоит отметить, что Ника уже ранее принимала участие в конкурсе Х-Фактор.

Сразу все члены жюри развернулись к участнице Инне Саядян, которая выбрала для конкурса народную песню Sareri hovin mernem.

Валерий Сюткин подчеркнул, что у девушки получился просто голос земли.

"Я точно знаю, что мы найдем что-нибудь из французской культуры, которая вам подойдет, потому что это очень родственно", - сказал он.

Но Константин Меладзе не хотел уступать коллеге.