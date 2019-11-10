Отец погибшего актера довел жюри "Голоса" до слез, а однокурсница Гагариной устроила шоу
В пятницу, 8 ноября, завершился пятый этап "Слепых прослушиваний". Перед Полиной Гагариной, Константином Меладзе, Валерием Сюткиным и Сергеем Шнуровым предстало 12 вокалистов. Русский TVNET предлагает еженедельный обзор самых ярких моментов выпуска.
Первой на сцену поднялась Наталья Сидорцова с хитом I Don't Want to Miss a Thing группы Aerosmith. Он безоговорочно пришелся по душе всем наставникам — первым на кнопку нажал Константин Меладзе, за ним последовали и остальные.
Зал еще некоторое время продолжал кричать "Браво!".
Позже композитор и продюсер подчеркнул, что именно он был первым, кто повернулся. Сюткин отметил, что у Натальи было невероятное качество исполнение. Он не мог не повернуться.
"Для меня была бы большая честь и радость, если бы мы с тобой соединились в экстазе и сделали какие-то классные номера", - сказала Гагарина.
Оперируя тем, что они с Натальей давно знакомы.
"Это кумовство", - указал Меладзе.
Девушке было очень тяжело выбрать, но она решила отправиться в команду Константина Меладзе.
18-летняя Рагда Ханиева выбрала для выступления песню Bird Set Free исполнительницы Sia. Девушка совсем не новичок - ранее она уже была в финале "Голос. Дети".
К Рагде повернулись три наставника - Меладзе, Гагарина и Шнуров.
Гагарина сказала, что девушка своим тембром попала в душу. У нее есть трогательные нотки и хрипотца в голосе.
"Пожалуйста, давайте пойдём вместе... Прямо и вперед", - сказала она.
Тренера пытались как-то переманить девушку в свою команду. Рагда выбрала команду Сергея Шнурова.
Гагарина была возмущена: "Чему он может научить? Плохому пению, хулиганству... Катастрофа! Но не пойти к Константину Меладзе?!".
Следующий номер - это был настоящий перформанс от Светланы Мамрешевой, которая необычно исполнила легендарный "Айсберг" Аллы Пугачёвой. К ней повернулись все, кроме Валерия Сюткина.
Сюткин объяснил, что он задумался, кто вообще осмелился петь композицию, написанную его другом.
Девушка не стала долго думать и отправилась к Константину Меладзе.
Следующим был триумф конкурсантки Ники Прокопьевой из Таллинна, которая покорила сердце Полины Гагариной песней Алекса Клэра Too Close.
"Мы покажем Константину тепло и как мы умеем петь на русском языке... Я думаю, мы устроим на сцене настоящий пожар", - отметила Гагарина.
Остальные тренера сошлись на мнении, что Полина будет отличным наставником.
Стоит отметить, что Ника уже ранее принимала участие в конкурсе Х-Фактор.
Сразу все члены жюри развернулись к участнице Инне Саядян, которая выбрала для конкурса народную песню Sareri hovin mernem.
Валерий Сюткин подчеркнул, что у девушки получился просто голос земли.
"Я точно знаю, что мы найдем что-нибудь из французской культуры, которая вам подойдет, потому что это очень родственно", - сказал он.
Но Константин Меладзе не хотел уступать коллеге.
"Как только заиграл дудук, коллеги стали смотреть на меня, потому что если дудук, то это ко мне адресовано. Вы настолько блестяще пели. Я уверен совершенно, что вы умеете петь не только народную музыку. Я четко знаю, что с вами дальше делать", — сказал он девушке.
После такого объяснения Инна не смогла отказать композитору.
Профессиональный музыкант Дмитрий Клинаев, отец погибшего актера из сериала "Физрук" Егора Клинаева, тоже принял участие в восьмом сезоне шоу "Голос". Мужчина сказал, что сын был очень талантливым и тоже принимал участие в проекте, но не дошел до "Слепых прослушиваний".
Полина Гагарина не могла сдержать слезы во время пения Дмитрия.
Во время своего выступления он трогательно исполнил песню "Колыбельная". Повернулся к мужчине только Сергей Шнуров. Он объяснил свой выбор тем, что в его команде "не хватает серьезности, из которой можно будет сделать невероятный постмодерн".
Полина подчеркнула, что знает, с кем говорит и надеется, что этот проект поможет мужчине. Она никому такого не пожелает, что пережил Дмитрий. Не сдерживая слез Гагарина пожелала исполнителю, чтобы он был счастлив.
Последним на сцену вышел участник Роман Волознев спел песню Леонида Агутина "На сиреневой луне". К нему повернулись сразу два тренера - Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
Неудивительно, ведь Роман известный белорусский певец, музыкант, рэпер, композитор, автор песен и саунд-продюсер. Он неоднократно побеждал на всевозможных музыкальных конкурсах. Кроме того, Волознев является студентом Академии Популярной музыки Игоря Крутого.
Сергей Шнуров отметил, что юноше стоит идти только лишь к Валерию Сюткину.
"В отличие от Константина, он знает, что такое сцена и он скорее всего на ней умрет", - сказал лидер группировки "Ленинград".
Меладзе отметил, что исполнение Романа было очень "по-музыкантски".
"Для меня, правда, очень важно, что за вас проголосовал Валера. Он человек с глубоким вкусом", - объяснил композитор. Он уточнил, что будет рад, даже если Волознев уйдет к Сюткину, ведь тот его "кармический брат".
По итогу пятого этапа "Слепых прослушиваний" в командах Константина Меладзе и Сергея Шнурова по 11 человек, а Валерий Сюткин и Полина Гагарина набрали себе по девять человек.