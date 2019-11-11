"Он меня заставлял": триумф Юлии Михальчик на "Фабрике звезд-3" и неудачный роман с экс-супругом Валерии

Исполнительница Юлия Михальчик, что в 18 лет не могла и представить, что "Фабрика звезд-3" так сильно изменит ее жизнь. Тем более, девушка даже не надеялась, что станет там финалисткой и займет третье место.

Попав на проект, юная блондинка сразу приглянулась экс-супругу Валерии Александру Шульгину. Юлия подчеркивает, что можно ей не верить, но она не знала про все те ужасы, которые тогда писали в прессе - про неудачный брак знаменитой певицы и ее продюсера.

Михальчик объяснила, что встретила тогда учителя и наставника, который стал ее опекать.

Он писал для Юлии больше песен, чем другим. У нее всегда был огромный выбор платьев, с ней занимались педагоги по пластике, она часами могла проводить в студии звукозаписи. Но продюсер также и много требовал. Он был настойчив, упорен и даже агрессивен. Порой ученики боялись своего учителя.

"Он подарил мне на проекте шесть песен. У других было одна-две", - признается она.

Это подтвердил и победитель проекта Никита Малинин.

Но Михальчик признается, что не обращала на все это внимание. Она боготворила Шульгина и смотрела ему в рот.

"Для меня Александр всегда был другим, поэтому мне странно слышать то, что про него на всю страну говорит Валерия. Я ничего такого не видела. Как у них там было, никто не знает. Думаю, невозможно детей рожать одного за другим от человека, который агрессивен. Мне кажется, говорить так об отце своих детей не стоило", - считает она.

После финального эфира во время гала-концерта Шульгин встал на колено и сделал Юлии предложение. Сначала девушка согласилась, она была невероятно счастлива и рисовала себе радужные картины их будущего.

Но розовые очки певицы слетели с нее во время поездки в Египет.

"Он хотел, чтобы я поплавала с маской, а я отказалась. Помню, даже расплакалась из-за того, что он меня заставлял. Тогда Александр меня схватил за лицо, и это стало точкой. Тогда я поняла, что все... В творчестве я еще могла мириться с каким-то давлением, но в реальности — нет. Я же живой человек", - объяснила Юлия.

Сразу после приземления в аэропорту она села в поезд и уехала домой в Санкт-Петербург. Шульгин пытался уговорить Юлию вернуться, но она решила не продолжать этот роман. Михальчик признается, что осталась с продюсером в дружеских и коллегиальных отношениях, но понимает, что "сейчас они могли бы быть семьей".

"В отношениях с Шульгиным я никогда и ни о чем не жалела, даже пыталась с ним снова поработать. Но он тогда выдвинул очень жесткие условия, с которыми я не могла согласиться", - вспоминает певица.