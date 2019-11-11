Пн, 11.11.2019
Политика СМИ в Латвии рушится. С точки зрения качества журналистики, такие значительные изменения происходят в то время, когда нет никого, кто мог бы своим словом и авторитетом встать на сторону журналистов. Журналисты TV3
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Instagram российских звезд на этих выходных: Лобода, Алсу, Ольга Бузова и другие

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial/buzova86/ коллаж Русский TVNET

Еженедельно Русский TVNET рассказывает о том, как знаменитости проводят свой уик-энд. Узнайте, кто из них отправился на отдых с семьей, а кому пришлось работать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#АлыеГубы by @redgisinger или краткое пособие, как перебороть свои страхи и комплексы. Просто прийти на вокзал. включить колонку и петь «любит не любит, плевать» 😂 Особенно прошу обратить внимание на хореографию 😂😂😂 Вспомнила все мои два танца на школьной дискотеке, на другие меня не пригласили. Но! Если вы помните это движение и тоже хотите поработать над своими комплексами, то 👉🏻 , думаю, самое время сделать челендж #Алыегубы Снимай своё сумасшедшее видео, повторяй движения и выкладывай в ленту, отмечая меня и Регину. Самые крутые видео попадут ко мне на страницу и, конечно же, подарки,подарки, подарочки ❤🤚🏼

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ouch

Публикация от KATERINA (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

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