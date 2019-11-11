Instagram российских звезд на этих выходных: Лобода, Алсу, Ольга Бузова и другие

Еженедельно Русский TVNET рассказывает о том, как знаменитости проводят свой уик-энд. Узнайте, кто из них отправился на отдых с семьей, а кому пришлось работать.
#АлыеГубы by @redgisinger или краткое пособие, как перебороть свои страхи и комплексы. Просто прийти на вокзал. включить колонку и петь «любит не любит, плевать» 😂 Особенно прошу обратить внимание на хореографию 😂😂😂 Вспомнила все мои два танца на школьной дискотеке, на другие меня не пригласили. Но! Если вы помните это движение и тоже хотите поработать над своими комплексами, то 👉🏻 , думаю, самое время сделать челендж #Алыегубы Снимай своё сумасшедшее видео, повторяй движения и выкладывай в ленту, отмечая меня и Регину. Самые крутые видео попадут ко мне на страницу и, конечно же, подарки,подарки, подарочки ❤🤚🏼