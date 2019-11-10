Обзор: автомобили, которые сильнее всех теряют в стоимости за первые пять лет

Так, в списке самых неликвидных автомобилей оказались олицетворяющие "роскошь и экологичность". Первое место досталось Maserati Quattroporte, который спустя пять лет после покупки потерял в стоимости 72,2% от своей первоначальной цены.

Средний показатель падения цены по всем машинам за 5 лет составил 49,6%. Исследование было ориентировано на США и учитывало инфляцию.

По словам исполнительного директора исследовательской фирмы Фонга Ли, падение цены на Quattroporte неудивительно, так как это роскошный седан, который изначально очень дорого стоит, но быстро падает в цене в ситуации, когда больше не является новым и востребованным продуктом на рынке.

На второй строчке расположился BMW 7-й серии, подешевевший на 71,3%, а на третьей — электрокар Nissan Leaf (71%). Замкнули пятерку антирейтинга также электрический BMW i3 (70,9%) и Acura RLX (69,2%).