Обзор: автомобили, которые сильнее всех теряют в стоимости за первые пять лет

Эксперты портала iSeeCars провели исследование, в ходе которого постарались выяснить, какие модели авто больше всех теряют в цене в течение пяти лет. Всего было проанализировано более 7 миллионов 700 тысяч объявлений о продаже машин. Об этом пишет Rus.Postimees.
Так, в списке самых неликвидных автомобилей оказались олицетворяющие "роскошь и экологичность". Первое место досталось Maserati Quattroporte, который спустя пять лет после покупки потерял в стоимости 72,2% от своей первоначальной цены.
Средний показатель падения цены по всем машинам за 5 лет составил 49,6%. Исследование было ориентировано на США и учитывало инфляцию.
По словам исполнительного директора исследовательской фирмы Фонга Ли, падение цены на Quattroporte неудивительно, так как это роскошный седан, который изначально очень дорого стоит, но быстро падает в цене в ситуации, когда больше не является новым и востребованным продуктом на рынке.
На второй строчке расположился BMW 7-й серии, подешевевший на 71,3%, а на третьей — электрокар Nissan Leaf (71%). Замкнули пятерку антирейтинга также электрический BMW i3 (70,9%) и Acura RLX (69,2%).
Вот как выглядит первая десятка рейтинга:
1. Maserati Quattroporte (72,2%)
2. BMW 7 (71,3%)
3. Nissan Leaf (71%)
4. BMW i3 (70,9%)
5. BMW 5 (69,2%)
6. Acura RLX (69,2%)
7. Ford Fusion Energi (69,1%)
8. BMW 6 (69%)
9. Jaguar XJL (68,9%)
10. Chevrolet Volt (68,1%)