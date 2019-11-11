Пн, 11.11.2019
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Организаторы сообщают об отмене концертов Григория Лепса и возврате билетов

Григорий Лепс

ФОТО: Пресс-фото

Уважаемые поклонники творчества Григория Лепса! С сожалением сообщаем, что концерт, запланированный на 23 февраля в "Арена Рига", отменен — в связи с решением Министерства иностранных дел о запрете артисту въезда на территорию Латвии.

Поскольку мероприятие не состоится в силу форс-мажорных обстоятельств, по причинам, не зависящим ни от организаторов, ни от артиста, на данный момент SIA Bravo Events ведет переговоры с субподрядчиками о возврате средств, которые уже были выплачены по данному концерту.

По завершению сбора средств организаторы вернут покупателям деньги за билеты.

Приносим извинения за причиненные неудобства, однако подчеркиваем, что в данной ситуации организаторы сами являются пострадавшей стороной и надеются на понимание своей аудитории.

Сообщаем также, что вместо возврата денег, готовы немедленно обменять билеты на Григория Лепса на любой другой концерт SIA Bravo Events.

В этом случае клиент получит также дополнительную скидку 10% на покупку билетов на любой другой концерт SIA Bravo Events (для получения скидки необходимо вести в соответствующей графе Nr. ID билетов на концерт Григория Лепса).

Со списком мероприятий, на который может быть произведен обмен, можно ознакомится здесь.

Билеты можно будет обменять и на концерт Григория Лепса в Таллине 21 февраля.

Галерея: Концерт Григория Лепса в Риге 

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