Почему закрывают LNT, и что будет дальше?

Во-первых, сейчас телевизионный бизнес находится в той же стадии, что и печатные издания (особенно газеты) десять лет назад. Тогда газетный бизнес разваливался, так как классический источник, который служил десятилетиями, - рекламы - отняли новостные интернет порталы, Google и растущие социальные сети.

Сейчас - телевидение теряет перед такими гигантами как Netflix и Youtube.

Выросло новое поколение, которое не смотрит телевидение в определенное время и по телевизору, а на других устройствах - в компьютерах, телефонах итд. Поэтому владельцы LNT увольняют журналистов новостной службы и будут производить больше развлекательных новостей, потому что для их бизнеса главное - прибыль. На новостях много не заработаешь.

Во-вторых, большие платформы о своих рекламных поступлениях в Латвии не отчитываются, плюс - не платят тут налоги. Данные KANTAR показывают, что во всей Балтии на интернет-рекламы в прошлом году был потрачен 61 миллион евро. В отрасли неофициально звучит, что большие платформы забирают 30-50% от рекламного рынка в интернете в странах Балтии, что составляет по меньшей мере 20 миллионов евро, что "в старые времена" осталось бы для производства содержания СМИ.

Сейчас на уровне ЕС ведутся дискуссии о том, что стоит ввести цифровой налог для больших платформ, а некоторые страны уже действуют. Со следующего года такой налог начнет работать во Франции. Конкретное предложение своему Минфину внесли и эстонцы. И в Латвии сейчас объединились крупнейшие СМИ, чтобы подготовить схожее предложение для наших законодателей.

Идея в том, что часть денег, собранных от налогов Facebook и Google, должна быть направлена для создания содержания СМИ.

В-третьих, этих денег не хватит. В финансировании должно участвовать и государство, если мы хотим, чтобы в Латвии была и качественная журналистика. Так как рекламы больше не главный источник доходов СМИ, медиа во всем мире меняются и создают так называемые платные стены или переходят на систему абонементов. В Латвии это пробуют Delfi, наверняка последуют и другие, но этого не хватит, так как у нас маленький рынок.

Людей, готовых платить за содержание, в Латвии физически слишком мало. Поэтому эту функцию придется взять на себя государству, выделяя финансирование для качественной журналистики, и возлагая на коммерческие СМИ, для которых главное - прибыль, обязанность обеспечивать определенную часть качественного содержания. Негативно то, что таким образом журналисты все больше подчиняются пониманию политиков о том, что такое хорошая журналистика.

В-четвертых, нечестно, что в своем "эксклюзивном" интервью представитель владельцев телевизионного канала LNT сказал, что уволят малую часть сотрудников новостной службы, а на деле это оказались более 30 человек.

Это показывает отношение. Также, как публичная хвастливость прибылью концерна в то время, когда журналистам не платится зарплата со всеми налогами.

В то же время такая ситуация - ликвидация одной новостной службы в рамках концерна - была ожидаема.

Чтобы приободрить коллег - хорошие журналисты нужны и будут нужны всегда. Предположения, что блогеры заменят журналистов, оказались мифами. В нынешний век "фейковых новостей" спрос на журналистов только растет, но вопрос - на каких? Вместе с развитием технологий, изменился способ, как информация преподносится. Журналист должен уметь подготовить информацию для разных платформ, чтобы достигнуть аудиторию по разным каналам. Это нелегко, но такова реальность.

И в заключении, для ободрения. Потеря работы - это всегда сложно, особенно таким образом, но потом, оглянувшись спустя дистанцию времени, по крайней мере некоторым будет казаться, что это было к лучшему. Не верю что за 20 лет на одной работе не наступает рутина. Возможно, время попробовать что-то новое?