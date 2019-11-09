Символично: новостная служба LNT сообщила о собственной ликвидации

В пятницу, 8 ноября, все СМИ Латвии получили релиз медиагруппы All Media Baltics о больших планах запуска новых каналов. Для эффективности и ради будущего. К вечеру того же дня журналистское сообщество скорбело - старейший коммерческий новостной канал LNT уходит в историю, людей увольняют. Предлагает главные моменты этой истории.
Основные моменты:
- Принадлежащий медиагруппе All Media Baltics телеканал LNT не продолжит свое существование в прежнем формате.
- С декабря этого года концерн в Балтии будет работать под брендом TV3. Так All Media Baltics запускает реорганизацию.
- Сообщения об увольнении получили уже некоторые сотрудники LNT.
- По неофициальным данным, всего увольнения коснутся 30 человек.
- С нового года LNT и Kanāls2 заменят TV3 Life и TV3 Mini.
- "Это худшее событие последнего десятилетия в отрасли электронных СМИ Латвии", - заявила Латвийская ассоциация журналистов.
Символично - вечером 8 ноября в эфире новостей LNT вышел сюжет под заголовком "После 23 лет деятельности решено ликвидировать Новости LNT" - новостная служба сообщила о собственной смерти.
В январе аббревиатура LNT станет историей. Канал заменят новым - под названием TV3 Life.
"Как всегда в таких ситуациях есть как хорошие, так и плохие новости, так как есть сотрудники, которых коснутся эти изменения. С другой стороны, это показывает, что мы готовим свою компанию к будущему. Мы инвестировали в новые платформы и расширяем объем новостей в цифровой среде", - заявил глава медиа-группы All Media Baltics Кристиан Антингс.
Отмечается, что утренняя передача LNT 900 sekundes, а также Degpunktā будут сохранены и перенесены на канал TV3.
Вечером 8 ноября Новостная служба LNT разослало письмо СМИ под заголовком "Мы ликвидированы". Сообщается, что в последний раз новости LNT выйдут в эфир 1 декабря.
Илзе Добеле, которая стала лицом новостной службы LNT, призналась:
"Я думаю, что мы часть истории Латвии. Я по крайней мере свою жизнь, да и вся наша команда, посвятили новостям. Более 20 лет жизни. Для многих из нас - это больше, чем работа. Это миссия в определенном смысле".
Журналисты выразили надежду, что по возможности широкой части профессиональной команды LNT будет предоставлена возможность продолжить работать в составе Новостей на TV3.
В то же время, по неподтвержденной информации LETA, трудовые отношения с Илзе Добеле - прекращены.
Латвийская ассоциация журналистов, подчеркнув угрозу свободе слова и разности мнений раскритиковала Национальный Совет по электронным СМИ (NEPLP):
"Если NEPLP, который несет прямую ответственность за сферу электронных СМИ, только сегодня об этом узнал, ясно, что этим людям нужно искать другую работу".
Обеспокоены и некоторые политики. Например, Visu Latvijai отметило, что ликвидация LNT создает риски для безопасности информационного пространства.
Отметим, что согласно Kantar, на данный момент телеканал LNT с долей в 6,3% занимает пятое место в Латвии по популярности. Показатели более популярных каналов таковы: TV3 — 9,8%, LTV1 — 9,4%, Первый Балтийский — 8,5%, НТВ Мир — Балтия — 6,5%.