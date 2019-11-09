Символично: новостная служба LNT сообщила о собственной ликвидации

Основные моменты: ​Принадлежащий медиагруппе All Media Baltics телеканал LNT не продолжит свое существование в прежнем формате.

С декабря этого года концерн в Балтии будет работать под брендом TV3. Так All Media Baltics запускает реорганизацию.

Сообщения об увольнении получили уже некоторые сотрудники LNT.

По неофициальным данным, всего увольнения коснутся 30 человек.

С нового года LNT и Kanāls2 заменят TV3 Life и TV3 Mini.

"Это худшее событие последнего десятилетия в отрасли электронных СМИ Латвии", - заявила Латвийская ассоциация журналистов.

Символично - вечером 8 ноября в эфире новостей LNT вышел сюжет под заголовком "После 23 лет деятельности решено ликвидировать Новости LNT" - новостная служба сообщила о собственной смерти.

В январе аббревиатура LNT станет историей. Канал заменят новым - под названием TV3 Life.

"Как всегда в таких ситуациях есть как хорошие, так и плохие новости, так как есть сотрудники, которых коснутся эти изменения. С другой стороны, это показывает, что мы готовим свою компанию к будущему. Мы инвестировали в новые платформы и расширяем объем новостей в цифровой среде", - заявил глава медиа-группы All Media Baltics Кристиан Антингс.

Отмечается, что утренняя передача LNT 900 sekundes, а также Degpunktā будут сохранены и перенесены на канал TV3.

Вечером 8 ноября Новостная служба LNT разослало письмо СМИ под заголовком "Мы ликвидированы". Сообщается, что в последний раз новости LNT выйдут в эфир 1 декабря.

Илзе Добеле, которая стала лицом новостной службы LNT, призналась:

"Я думаю, что мы часть истории Латвии. Я по крайней мере свою жизнь, да и вся наша команда, посвятили новостям. Более 20 лет жизни. Для многих из нас - это больше, чем работа. Это миссия в определенном смысле".

Журналисты выразили надежду, что по возможности широкой части профессиональной команды LNT будет предоставлена возможность продолжить работать в составе Новостей на TV3.

В то же время, по неподтвержденной информации LETA, трудовые отношения с Илзе Добеле - прекращены.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Латвийская ассоциация журналистов, подчеркнув угрозу свободе слова и разности мнений раскритиковала Национальный Совет по электронным СМИ (NEPLP):

"Если NEPLP, который несет прямую ответственность за сферу электронных СМИ, только сегодня об этом узнал, ясно, что этим людям нужно искать другую работу".

Обеспокоены и некоторые политики. Например, Visu Latvijai отметило, что ликвидация LNT создает риски для безопасности информационного пространства.