Историк-убийца Олег Соколов этим летом побывал в Даугавпилсе

СМИ отмечает, что Соколов был "одним из главных действующих лиц фестиваля, где предстал в образе наполеоновского маршала Никола-Шарль Удино".

В архиве агентства LETA есть фотографии этого фестиваля, на одной из которых в кадр попал и Соколов.

Олег Соколов (слева) на "Динабург 1812" ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

О визите Соколова в Латвию свидетельствуют и его высказывания в латвийских СМИ.

"Я очень хорошо знаю, что значит быть в доспехах в такую жару", - после закрытия фестиваля привел слова "легендарного реконструктора и историка" Олега Соколова, портал rus.lsm.lv, отметив, что в конце фестиваля специалист прочитал лекцию о маршале Удино.

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Напомним, в июле этого года в Даугавпилсе прошел пятый международный фестиваль исторической реконструкции "Динабург 1812". Сюда съехались многие реконструкторы наполеоники для сражений.

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Как уже сообщалось, полиция нашла в квартире Соколова части тела 24-летней Анастасии Ещенко и окровавленную пилу. Адвокат допускает, что Соколов момент преступления был в состоянии стресса или эмоциональной нестабильности.

Предположительно, Соколов случайно упал в Мойку, когда в состоянии алкогольного опьянения пытался освободиться от отчленённых рук убитой. После убийства, согласно информации 47news, Соколов собирался совершить самоубийство в мундире Наполеона у Петропавловской крепости.

Историк уже признался в убийстве.

Соколова называют отличным ученым и вспыльчивым человеком.

"Он великолепный специалист по эпохе Наполеона. На лекциях переходил на французский, пародировал Наполеона и его генералов. Мог голос повысить сильно. <…>

Все к нему относились как к фрику, который полностью в своей теме", - рассказал "Фонтанке" студент Соколова Федор Данилов.