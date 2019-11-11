Кристина Асмус стала получать серьезные угрозы из-за секс-сцены в картине "Текст"

Зрители поверили в правдоподобность происходящего. Тем более, что пикантная сцена преподнесена как съемка на телефон, которая выглядит как настоящее домашнее порно.

Актриса догадывалась, общества негативно отнесется к этой постельной сцене.

"Даже после того, как я опубликовала трейлер, где моя героиня целуется с героем Вани Янковского, люди стали говорить, что это графика, монтаж, дублерша. То есть даже это людей сильно шокировало", - признавалась Кристина.

Она понимала, что снималась абсолютно обнаженной. Кроме того, там невозможно было снимать с дублерами. Актриса была готова к негативной реакции.

Писатель Александр Цыпкин рассказывает журналистам, что Кристина в итоге столкнулась не с просто осуждением - неизвестные люди ей угрожают расправой.

"То есть какие-то твари, наивно думая, что их не вычислить по IP, совершают уголовно-наказуемое преступление. Государство, по идее, должно защищать своих граждан, находить этих упырей и беспощадно сажать. Они — угроза национальной безопасности гораздо большая, чем митингующие, так эти люди подменяют собой государство и бросают ему вызов, своей верой в безнаказанность", - возмутился писатель.

Он убежден, что государство должно предпринять меры, а иначе все кончится кровью "либо хейтера, либо его жертвы".

Кристина поблагодарила Цыпкина за поддержку, а Максим Виторган вообще не понял, что такого произошло:

"У нас повестка дня каких-то дремучих годов. Актриса снялась в откровенной сцене — офигеть событие вообще!" - отметил Виторган.

Тем не менее фильм "Текст" совершил невозможное. Как отметила Асмус, "Текст"- это феномен современного российского кинематографа. Он снят без государственной поддержки, "на продюсерские 45 миллионов, включая рекламу - 75 миллионов). Реклама не была на телевидении и билбордах.

"У нас были только соцсети и "сарафан". На данный момент фильм собрал 300 миллионов, а это больше 1,1 миллиона зрителей. Фильм с возрастным рейтингом "18+", рассказывающий об актуальной российской проблематике", - написала Кристина на своей странице в Instagram.

Напомним, что Гарик Харламов совершенно нормально отнесся к секс-сцене с участием жены. Ведь это просто ее работа.

"Моя жена — актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса: "Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!" или "Что думал муж Шэрон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил "совокупляться" весь фильм с Майклом Дугласом"", - сказал он.