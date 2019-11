Кристина Асмус стала получать серьезные угрозы из-за секс-сцены в картине "Текст"

View this post on Instagram

В российском кино произошёл небывалый прецедент!!! ⚡️ Фильм «Текст» - феномен современного российского кинематографа! Снят без гос. поддержки, на продюсерские 45 млн. Включая рекламу - 75 ☝🏻При том, что её не было на ТВ и билбордах. У нас были только соц. сети и «сарафан». На данный момент фильм собрал 300 млн., а это больше 1,1 млн. зрителей!!! 👀 Фильм с возрастным рейтингом 18+, рассказывающий об актуальной российской проблематике 🎬 Не комедия, не сказка, не экшн. Драма!!! Жанр, который очень тяжело идёт в прокате 😬 Жанр, про который говорят, что он никому не нужен и его никто не смотрит. Но больше этого не будет!! 🙅🏼‍♀️ «Текст» пробил потолок и совершил поворотное событие для всей индустрии!! Кинокритики нарекли его одним из важнейших российских фильмов десятилетия! Спасибо всем нашим друзьям за поддержку! 🙌🏻 Спасибо вам, наш дорогой зритель, за то, что так ярко делитесь эмоциями после просмотра!! ❤️ Фильм «Текст»!!! Прокат продлевается!!! 🍿