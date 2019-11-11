Видео: X Faktors на этот раз покинули сразу двое

В воскресенье, 10 ноября, прошел очередной эфир шоу X Faktors. На этот раз между собой борьбу продолжали двенадцать участников, но двоим пришлось отправиться домой.
Меньше всего голосов получили эти конкурсанты:
Кевин Дилан Феунанг
Сестры Rozes
Дагнис Розиньш
Сначала домой был отправлен Дагнис Розиньш, а спасительную песню исполняли Кевин и Rozes.
Спасительная песня Кевина:
Дуэт Rozes:
Жюри решили, что проект придется покинуть Кевину.
Напомним, победитель получает приз в 10 тысяч евро и контракт с компанией Sony Music.