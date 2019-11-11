Пн, 11.11.2019
Понимала, что он на самом деле умирает. Если его не могла спасти современная медицина, то должна была спасти я. Стефания Стратия, которая спасла своего мужа от смерти

Видео: X Faktors на этот раз покинули сразу двое

ФОТО: F64

В воскресенье, 10 ноября, прошел очередной эфир шоу X Faktors. На этот раз между собой борьбу продолжали двенадцать участников, но двоим пришлось отправиться домой. 

Меньше всего голосов получили эти конкурсанты: 

Кевин Дилан Феунанг

Сестры Rozes

Дагнис Розиньш

Сначала домой был отправлен Дагнис Розиньш, а спасительную песню исполняли Кевин и Rozes.

Спасительная песня Кевина: 

Дуэт Rozes:

Жюри решили, что проект придется покинуть Кевину. 

Напомним, победитель получает приз в 10 тысяч евро и контракт с компанией Sony Music.

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