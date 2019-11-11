Родственникам Асада принадлежат квартиры в Москве на 40 миллионов долларов

Так, общая стоимость недвижимости родственников Асада в Москве составляет минимум 40 миллионов долларов.

18 квартир и офисов находятся в комплексе "Город столиц" - их площадь варьируется от 102 до 233 квадратных метров.

В свою очередь в небоскребе "Федерация" семья Асада купала недвижимость общей площадью 1243 квадратных метра.

Недалеко от "Москва-сити" находится еще одна трехэтажная квартира, принадлежащая родственникам Асада.

Все эта недвижимость принадлежит двоюродным братьям Асада и их родственникам. Двоюродные братья подвержены международным санкциям.

13 объектов недвижимости в Москве стоимость 22,3 миллиона долларов принадлежат двоюродному брату Асада Хавизу Махлуфу и связанным с ним зарегистрированным в России предприятиям.

Как указывает Global Witness, для приобретения недвижимости Махлуф и его компании использовали сложную схему кредитования, которая характерна для отмывания денег.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Как указал Financial Times бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов, сторонники Асада недвижимость в Москве покупают потому, что на Западе против них установлены санкции.

"Очень возможно, что сирийская элита инвестирует деньги в страны, в которых они уверены, что там с ними ничего не произойдет", - добавил Бакланов.

Семья Махлуфа считается одной из самых влиятельных кланов Сирии. До 2011 года эта семья контролировала 60% экономики Сирии.

В свою очередь Кремль отказывается комментировать вопрос о принадлежащей родственникам Асада недвижимости в Москве, сообщает РБК.