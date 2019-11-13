Звезда сериала "Кухня" приняла участие в эротичной фотосессии

Российская актриса и звезда сериала "Кухня" Валерия Федорович порадовала своих подписчиков в Instagram эротическим фото.
27-летняя звезда позирует посреди улицы в белой рубашке на голое тело. Снимок получился пикантным и горячим, ведь грудь Валерии на фотографии лишь слегка была прикрыта тканью.
"Мы в сентябре, спрятались с ней (с фотографом - прим. редактора) в одном из московских двориков... Решили просто довериться друг другу и камере. Саша, удивительно точно, поймала мой настрой", - написала Федорович.
Подписчики остались в восторге от снимка звезды и не жалели комплиментов.
"Нет слов", "Красота", "Класс", "Очаровательно", "Красавица", "Волшебно", "Смело", - писали фолловеры.
Напомним, Валерия Федорович прославилась ролью повара Кати Семеновой в сериале "Кухня" и "Отель Элеон".