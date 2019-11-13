Ср, 13.11.2019
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Звезда сериала "Кухня" приняла участие в эротичной фотосессии

Валерия Федорович

ФОТО: https://www.instagram.com/lerafedorovi.ch/

Российская актриса и звезда сериала "Кухня" Валерия Федорович порадовала своих подписчиков в Instagram эротическим фото.

27-летняя звезда позирует посреди улицы в белой рубашке на голое тело. Снимок получился пикантным и горячим, ведь грудь Валерии на фотографии лишь слегка была прикрыта тканью. 

"Мы в сентябре, спрятались с ней (с фотографом - прим. редактора) в одном из московских двориков... Решили просто довериться друг другу и камере. Саша, удивительно точно, поймала мой настрой", - написала Федорович. 

Подписчики остались в восторге от снимка звезды и не жалели комплиментов. 

"Нет слов", "Красота", "Класс", "Очаровательно", "Красавица", "Волшебно", "Смело", - писали фолловеры. 

Напомним, Валерия Федорович прославилась ролью повара Кати Семеновой в сериале "Кухня" и "Отель Элеон".

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