Молодые врачи и профсоюз медиков: предложение Минздрава по зарплатам несправедливо

Минздрав предложил в следующем году увеличить минимальную ставку резидентов на 20%, а зарплату остальных медиков - на 10%. Министерство попросило правительство принять решение о концептуальной поддержке этого предложения как можно скорее, и это будет сделано сегодня на выездном заседании в Алуксне.

Керис заявил, что такое предложение не обсуждалось ни на одном заседании стратегического совета.

По его мнению, оно идет вразрез с ранее высказанным медиками желанием, чтобы повышены были зарплаты всех медицинских работников в равном объеме.

"В принципе, это можно расценить как классическую меру - разделяй и властвуй", - сказал Керис.

Он считает, что обещая молодым врачам вдвое большую прибавку к зарплате, чем остальным медикам, министерство пытается "отколоть" молодых врачей от протестующего медицинского сообщества.

"Это первая проверка того, насколько едиными смогут быть протестующие, требуя соблюдения законов в одинаковой мере по отношению ко всем работникам отрасли", - сказал руководитель LVSADA.

В свою очередь Раценис заявил, что в поддержке молодых врачей нет ничего плохого, но выбранный для этого метод он не считает справедливым.

По его мнению, министерству не следует фокусироваться на резидентах или какой-либо другой конкретной группе медиков, а думать обо всех работниках отрасли.

"Почему медсестры хуже молодых врачей?" - заявил Раценис,

отметив, что система оплаты труда, основанная на таком предложении, создаст раскол среди работников медицины.

Он подчеркнул, что позиция ЛАМВ остается неизменной, и заключается в том, что все медицинские работники должны получить повышение заработной платы на 20%.

Керис заявил, что готов обсудить данное предложение на заседании стратегического совета, но подчеркнул, что на данный момент оно носит дискриминирующий характер.

Как сообщалось ранее, в следующем году планируется дополнительно выделить 60,1 млн евро на повышение зарплат медицинского персонала.

Планируется, что заработная плата увеличится у тех медиков, у которых она не превышает трех средних зарплат занятых в народном хозяйстве.

По данным Центрального статистического управления, во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата в Латвии составляла 1083 евро, а нетто-зарплата - 799 евро.

Чтобы способствовать смене поколений в медицине и сбалансировать долгосрочное развитие профессии врача, а также способствовать тому, чтобы студенты-медики начинали свою будущую профессиональную деятельность в Латвии, Министерство здравоохранения предлагает повысить минимальную заработную плату резидентов на 20%, выделив для этих целей 4,04 млн евро.

Минимальные ставки других врачей предлагается увеличить на 10%, выделив на это 48,2 млн евро.

Также сообщалось, что 31 октября стратегический совет по здравоохранению не договорился о критериях распределения средств для повышения заработной платы медицинских работников и принял решение вернуться к этому вопросу после принятия государственного бюджета. В то время речь еще шла о распределении 42 млн евро.

В соответствии с утвержденным Сеймом законом для повышения зарплат медиков в будущем году должно быть предусмотрено 120 млн евро, что позволило бы увеличить оплату труда в среднем на 20%. Однако правящая коалиция заявила, что принятие закона было ошибкой, потому что в нем не предусмотрены источники повышения финансирования. В результате для повышения зарплат медиков удалось найти лишь около половины необходимых средств.

На прошлой неделе организации медиков провели многотысячный пикет у Сейма и акцию протеста "Один день без врача", требуя выделить финансирование на прирост зарплат в установленном законом объеме, но никаких гарантий повышения зарплат от правительства не получили.