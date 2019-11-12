"Открой Америку в себе": Не стесняйтесь говорить о сексе и вибраторах

Я приехала в Америку! Целый год я изучала экономику, но самое главное - это неформальная часть мероприятий или студенческие вечеринки. Там я очень скоро поняла, что секс не был запретной темой и что люди говорили об этом спокойно, без стеснения, не бледнея.

Совершенно спокойно можно получить в подарок на день рождения вибратор от почти неизвестного человека, и это не будет выглядеть как непристойное предложение.

В течение вечера неформальные беседы не являются общими, а скорее конкретными. Вы можете многому научиться из этих дискуссий! И это не какой-то секретный клуб для девушек. Здесь своими мнениями обмениваются оба пола, а присутствие представителей других культур делает такую дискуссию еще жарче.

Часто общий знаменатель не находится, но это фантастическое чувство - знать, что можно говорить об ЭТОМ, делать ЭТО и что это тема, которую нужно копать и копать. Это было словно вдохнуть глоток свежего воздуха и обрести беспрецедентное чувство свободы.

Мне потребовалось еще почти 18 лет, чтобы учиться, осваивать различные области, чтобы наконец иметь возможность публично говорить о различных аспектах этой темы и написать книгу под названием "Прекрасный код. Секреты женской сексуальности". Как будто никто не мечтает написать книгу о сексуальности. Но что, если это поможет "открыть Америку в себе" для других женщин, которые отчаянно ошибаются?

Поэтому забудьте все о том, что другие называют "хорошие девушки это не делают"! Делают, и еще как! Не зря известная американская писательница Элизабет Гилберт (автор культового романа "Ешь, молись, люби")

говорит: "Не обязательно быть хорошей девочкой, чтобы быть счастливой".

И вторая тайна. Вы помните, когда я в последний раз упоминала, что лучшие отзывы на книгу я получила от мужчин. На прошлой неделе они удивили меня еще больше - более 60% книг было заказано именно мужчинами. Им не все равно, как чувствуют себя их близкие!

В следующий раз я расскажу, чего женщины ждут от мужчин, и почему не получают столько, сколько им хотелось бы!

Домашняя страница www.baudaskods.lv, где у вас есть возможность задать свой вопрос. Ответы и не только!

Потому что жизнью нужно наслаждаться!

До скорой встречи,