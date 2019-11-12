Украина надеется продлить маршрут поезда Киев-Рига до Таллинна

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время презентации To do list - перемен, которые планируются в сфере инфраструктуры и транспорта в следующие пять лет, сообщает официальный сайт ведомства.

Поезд Киев - Минск - Вильнюс - Рига начал курсировать с 28 сентября 2018 года. В том же году начались разговоры о продлении линии до Таллинна, но до сих пор они не привели к какому-либо результату.