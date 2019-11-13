У историка-убийцы мог быть роман с известной российской актрисой

"Я не могла об этом написать несколько дней", - начала свой рассказ Юлия.

Оказалось, что актриса в юности была знакома с Олегом Соколовым.

"Это был 1990. То есть совсем в юности. Летом 1990 года я увлеклась реконструкцией. Влюбилась в парня, который этим серьезно занимался и вслед за ним стала ездить на конюшню в Лисино-Корпус, заниматься верховой ездой, варить штаны и гимнастерки, чтобы из зелёных, они стали почти белыми, песчаными", - вспоминает Ауг.

Она отмечает, что тогда они реконструировали все, что было связано с "белым движением".

"Изучали историю, в деталях восстанавливали форму белой гвардии, я, в частности, занималась историей батальона смерти. У нас даже в лесах под Питером была ставка и форт, пригодный для сезонной жизни. Насколько знаю, он жив до сих пор и старые реконструкторы возят туда молодое поколение", - отмечает женщина.

Она прекрасно помнит, как несколько раз встречалась с Соколовым. Его тогда называли "главным французом".

"Он был очень красив и харизматичен. Однажды мы столкнулись в "полях" на выездке. Он был в форме офицера французской армии эпохи Наполеона. Они готовились к фестивалю. Он тогда, тридцать лет назад, был очень красив. Я повторюсь. И очень харизматичен", - подчеркивает Юлия.

Соколов тогда был не только привлекателен и хорош собой. Он виртуозно владел верховой ездой.

"Влюбиться в него можно было с первого взгляда. Самоуверенный, презрительный, жёсткий. Все, что импонирует юной самочьей природе, которой во мне, в мои 20 лет, тоже было достаточно. Мне нравилась эта презрительная сила. И я начала кокетничать и строить глазки. Совершенно не отдавая себе отчета", - признается актриса.

Юлия Ауг вспоминает, что ее кокетство было столь очевидным, что ее тогдашний возлюбленный чуть не подрался с Соколовым.

"Примерно через год любовь прошла, а вместе с ней закончилось увлечение реконструкциями. Парень, с которым у меня был роман, оказался женат и уже имел ребёнка и вернулся к семье, у меня тоже начались новые отношения, Соколова я встречала ещё несколько раз на разных тусовках и все думала, может с ним завести роман, но так и не случилось", - подытоживает она.

Актриса забыла фрагменты этой своей биографии. У нее началась новая жизнь. Но страшные новости про историка, которого выловили из Мойки с отрубленными женскими руками в рюкзаке, заставили воспоминаниям вернуться. Ауг нашла его фото и узнала.

"Он всегда был еб****ым на всю голову. Впрочем, как и все реконструкторы. Но вот тот ужас, который я испытала, поняв, что это он, мне сложно описать", - резюмировала Юлия.

Юлия Ауг - российская актриса, известная по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Мастер и Маргарита", "Метод", "Екатерина", "Русский бес", "Лето", "Ладога", "Фагот", "Юморист", "Гадалка" и многих других.