Ср, 13.11.2019
Сейчас телевизионный бизнес находится в той же стадии, что и печатные издания 10 лет назад. Тогда газетный бизнес разваливался, так как классический источник - рекламы - отняли интернет порталы, Google и растущие социальные сети. Сейчас - телевидение теряет перед такими гигантами, как Netflix и YouTube. Инга Сприньге, RE:BALTICA

Наряд дня: Чарующая меланхолия Шарлиз Терон

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

Голливудская дива Шарлиз Терон (Charlize Theron) одета в белоснежное вечернее платье в стиле русалки от дома моды "Ghivenchy". Актриса, получая награду, смотрелась в этом роскошном наряде утонченно и шикарно. 

44-летняя актриса получила награду "Женщина года" на церемонии Glamour Women of the Year 2019 в Нью-Йорке. 

На церемонии звучали истории в поддержку движения #MeToo.

Шарлиз Терон своей речью поддержала женщин, которые сталкиваются с харрасментом, и отметила, что "концентрации такой мощной женской энергии, как в тот вечер в зале, она не чувствовала никогда".

ФОТО: LJ Fotos/AdMedia/SIPA / LJ Fotos/AdMedia/SIPA

ФОТО: LJ Fotos/AdMedia/SIPA / LJ Fotos/AdMedia/SIPA

 Галерея: Церемония Glamour Women of the Year 2019 в Нью-Йорке

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