Наряд дня: Чарующая меланхолия Шарлиз Терон

Голливудская дива Шарлиз Терон (Charlize Theron) одета в белоснежное вечернее платье в стиле русалки от дома моды "Ghivenchy". Актриса, получая награду, смотрелась в этом роскошном наряде утонченно и шикарно.
44-летняя актриса получила награду "Женщина года" на церемонии Glamour Women of the Year 2019 в Нью-Йорке.
На церемонии звучали истории в поддержку движения #MeToo.
Шарлиз Терон своей речью поддержала женщин, которые сталкиваются с харрасментом, и отметила, что "концентрации такой мощной женской энергии, как в тот вечер в зале, она не чувствовала никогда".
Галерея: Церемония Glamour Women of the Year 2019 в Нью-Йорке