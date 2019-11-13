Трагические домашние роды в Елгаве: приход попал в поле зрения службы госбезопасности

В Министерстве юстиции рассказали, что согласно закону соответствие деятельности организации нормативным актам контролируется правоохранительными органами, которые сообщают Министерству о нарушениях.

В распоряжении Министерства до настоящего времени не было информации о возможных нарушениях религиозной организации. Также никаких нарушений со стороны организации не констатировано и со стороны Регистра предприятий, отметили в министерстве.

В Минюсте также пояснили, что деятельность религиозной организации может запретить суд, основываясь на предложении Генерального прокурора.

Представитель прокуратуры Лаура Маевска подтвердила агентству LETA, что прокуратура проинформировала правоохранительные органы о вышеупомянутой организации, однако более подробная информация публично не предоставляется.

В службе Госбезопасности агентству LETA подтвердили, что о деятельности Первого евангелического прихода Иисуса также известно, и служба будет использовать информацию, находящуюся в её распоряжении, в соответствии своей компетенции. От подробных комментариев в службе также пока воздержались.

Как сообщалось, в Елгаве в страшных родах умерли мать и ребенок. Женщина была из религиозного прихода, который медицине предпочитает божью волю.

Сейчас проходит суд по этому нелегкому делу. Из обвинения изданию стало известно, что погибшей был 21 год, 14 мая у нее начались роды. Ее муж Ренарс, отец Валдис и жена духовного лидера прихода Солвита решили роды принимать самостоятельно.

Ни у кого из них не было медицинского образования, роды были тяжелыми, у девушки были судороги, она теряла сознание. Ребеночек родился мертвым.

На следующий день девушке было плохо, ее рвало, а отец ей дал воды. "Это не помогло, она умерла от самой тяжелой формы беременного токсикоза - эклампсии", - пишет Latvijas Avīze.