Трагические домашние роды в Елгаве: приход попал в поле зрения службы госбезопасности

В распоряжение Министерства юстиции Латвии до сих пор не было получено информации о противоправных действиях со стороны Первого евангелического прихода Иисуса (Pirmā evaņģēliskā Jēzus draudze), которая связана с уголовным делом о страшных родах, в которых умерли мать и ребенок. Но сейчас религиозная организация попала в поле зрения Службы государственной безопасности.
В Министерстве юстиции рассказали, что согласно закону соответствие деятельности организации нормативным актам контролируется правоохранительными органами, которые сообщают Министерству о нарушениях.
В распоряжении Министерства до настоящего времени не было информации о возможных нарушениях религиозной организации. Также никаких нарушений со стороны организации не констатировано и со стороны Регистра предприятий, отметили в министерстве.
В Минюсте также пояснили, что деятельность религиозной организации может запретить суд, основываясь на предложении Генерального прокурора.
Представитель прокуратуры Лаура Маевска подтвердила агентству LETA, что прокуратура проинформировала правоохранительные органы о вышеупомянутой организации, однако более подробная информация публично не предоставляется.
В службе Госбезопасности агентству LETA подтвердили, что о деятельности Первого евангелического прихода Иисуса также известно, и служба будет использовать информацию, находящуюся в её распоряжении, в соответствии своей компетенции. От подробных комментариев в службе также пока воздержались.
Как сообщалось, в Елгаве в страшных родах умерли мать и ребенок. Женщина была из религиозного прихода, который медицине предпочитает божью волю.
Сейчас проходит суд по этому нелегкому делу. Из обвинения изданию стало известно, что погибшей был 21 год, 14 мая у нее начались роды. Ее муж Ренарс, отец Валдис и жена духовного лидера прихода Солвита решили роды принимать самостоятельно.
Ни у кого из них не было медицинского образования, роды были тяжелыми, у девушки были судороги, она теряла сознание. Ребеночек родился мертвым.
На следующий день девушке было плохо, ее рвало, а отец ей дал воды. "Это не помогло, она умерла от самой тяжелой формы беременного токсикоза - эклампсии", - пишет Latvijas Avīze.
Все эти события случились не в прошлом веке, а сейчас и в Латвии - именно такие подробности прозвучали в Земгальском районном суде в обвинении судьи Зинаиды Эгле, где рассматривается это уголовное дело о событиях в Елгаве 14 и 15 мая.