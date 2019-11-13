СГД начала уголовный процесс против россиянина о возможной легализации 2,3 млн евро

Процесс о легализации средств в крупном размере начало управление налогово-таможенной полиции СГД.

На основе информации, полученной при анализе рисков, в начале ноября этого года в аэропорту "Рига" был задержан гражданин России 1986 г. рожд., который собирался вылететь в Россию. Он задекларировал для вывоза наличные деньги в размере 240 100 долларов США, происхождение которых выясняется.

В ходе следственных действий в нескольких латвийских банках были проведены обыски в зарегистрированных на гражданина России сейфах и изъяты еще 1,5 млн долларов.

На гражданина России начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона - о возможной легализации незаконно нажитых средств в период с 2015 по 2019 год в размере 2,3 млн евро.

К россиянину применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.