СГД начала уголовный процесс против россиянина о возможной легализации 2,3 млн евро

Служба государственных доходов (СГД) начала уголовный процесс против гражданина России о возможной легализации 2,3 млн евро, нажитых преступным путем, сообщили агентству LETA в налоговой службе.
Процесс о легализации средств в крупном размере начало управление налогово-таможенной полиции СГД.
На основе информации, полученной при анализе рисков, в начале ноября этого года в аэропорту "Рига" был задержан гражданин России 1986 г. рожд., который собирался вылететь в Россию. Он задекларировал для вывоза наличные деньги в размере 240 100 долларов США, происхождение которых выясняется.
В ходе следственных действий в нескольких латвийских банках были проведены обыски в зарегистрированных на гражданина России сейфах и изъяты еще 1,5 млн долларов.
На гражданина России начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона - о возможной легализации незаконно нажитых средств в период с 2015 по 2019 год в размере 2,3 млн евро.
К россиянину применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
В 2019 году управление налогово-таможенной полиции СГД за недекларирование наличных денег или недостоверное декларирование начало 38 уголовных дел и изъяло наличные деньги на сумму 4,93 млн евро, а из банковских сейфов изъято наличных на 1,38 млн евро.