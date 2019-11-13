Ср, 13.11.2019
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СГД начала уголовный процесс против россиянина о возможной легализации 2,3 млн евро

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Служба государственных доходов (СГД) начала уголовный процесс против гражданина России о возможной легализации 2,3 млн евро, нажитых преступным путем, сообщили агентству LETA в налоговой службе.

Процесс о легализации средств в крупном размере начало управление налогово-таможенной полиции СГД.

На основе информации, полученной при анализе рисков, в начале ноября этого года в аэропорту "Рига" был задержан гражданин России 1986 г. рожд., который собирался вылететь в Россию. Он задекларировал для вывоза наличные деньги в размере 240 100 долларов США, происхождение которых выясняется.

В ходе следственных действий в нескольких латвийских банках были проведены обыски в зарегистрированных на гражданина России сейфах и изъяты еще 1,5 млн долларов.

На гражданина России начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона - о возможной легализации незаконно нажитых средств в период с 2015 по 2019 год в размере 2,3 млн евро.

К россиянину применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В 2019 году управление налогово-таможенной полиции СГД за недекларирование наличных денег или недостоверное декларирование начало 38 уголовных дел и изъяло наличные деньги на сумму 4,93 млн евро, а из банковских сейфов изъято наличных на 1,38 млн евро.

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