Ср, 13.11.2019
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Фото: Модельер Зак Позен может сделать платья даже из стекла. Это просто произведения искусства!

ФОТО: SCANPIX

Индустрия моды не стоит на месте, как и известный модельер Зак Позен. И вот, недавно американский дизайнер представил новинки: платья из стекла! 

Зак Позен уже давно экспериментирует с новыми технологиями, например, для Клэр Дэйнс он когда-то разработал настоящее "платье будущего".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Just a little magic on a nyc rainy day! #zacposen @clairedanes ✨✨✨✨✨✨✨

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Однако Позен решил не останавливаться и уже на Met Gala в этом году были представлены два платья необычайной красоты! Обладательницами неординарных платьев стали актриса Нина Добрев и британская модель Джордан Данн.

Хотя с тем, что платья действительно необычайно красивы никто не спорит, пользователи Сети отмечают, что это скорее произведение искусства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@nina @geadditive @protolabs 3D printed in Germany #zacposen #metgala #metcamp

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В Сети некоторые из подписчиков подметили, что, несмотря на красоту, платья не могут быть комфортными.

Однако в это слабо верится. Вы только посмотрите, как Нина отрывается в нём! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The one and only @nina #zacposen #metgala #zplovestech

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Если говорить о самом модельере, то Позен приобрёл широкую популярность ещё в 2000 году после того, как платье, которое он создал для Наоми Кэмпбелл, переходило из рук в руки к другим знаменитостям. 

В 2001 году Позен открыл ателье в гостиной своих родителей, в то время они назначили ему ежедневное пособие в размере 15 долларов. В 2001 после первого модного показа с Позеном изъявили желание сотрудничать ряд знаменитых в мире моды имён. Некоторое время спустя Позен основал свою студию дизайна в Трайбеке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good morning!! Rise and shine! Off to Houston TX today!

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За быстро растущей славой последовали премии и награды. Позен полюбился таким иконам стиля, как Натали Портман, Рианна, Кейт Уинслет, Клэр Дейнс, Камерон Диас, Дженнифер Лопес, Миша Бартон, Бейонсе Ноулз и ряд других знаменитостей.

Жена и дочь Дональда Трампа нередко становились клиентками американского модельера. Но в настоящее время он больше шьёт одежду для них. Решение о отказе президентской семье связанно с протестом Позена против направлений политики президента США Дональда Трампа, таких как: права женщин, ЛГБТ-сообщества (Позен является открытым геем), иммиграция, финансирование, искусств и планирование семьи. 

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