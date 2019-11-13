Фото: Модельер Зак Позен может сделать платья даже из стекла. Это просто произведения искусства!

Индустрия моды не стоит на месте, как и известный модельер Зак Позен. И вот, недавно американский дизайнер представил новинки: платья из стекла!
Зак Позен уже давно экспериментирует с новыми технологиями, например, для Клэр Дэйнс он когда-то разработал настоящее "платье будущего".
Однако Позен решил не останавливаться и уже на Met Gala в этом году были представлены два платья необычайной красоты! Обладательницами неординарных платьев стали актриса Нина Добрев и британская модель Джордан Данн.
Хотя с тем, что платья действительно необычайно красивы никто не спорит, пользователи Сети отмечают, что это скорее произведение искусства.
В Сети некоторые из подписчиков подметили, что, несмотря на красоту, платья не могут быть комфортными.
Однако в это слабо верится. Вы только посмотрите, как Нина отрывается в нём!
Если говорить о самом модельере, то Позен приобрёл широкую популярность ещё в 2000 году после того, как платье, которое он создал для Наоми Кэмпбелл, переходило из рук в руки к другим знаменитостям.
В 2001 году Позен открыл ателье в гостиной своих родителей, в то время они назначили ему ежедневное пособие в размере 15 долларов. В 2001 после первого модного показа с Позеном изъявили желание сотрудничать ряд знаменитых в мире моды имён. Некоторое время спустя Позен основал свою студию дизайна в Трайбеке.
За быстро растущей славой последовали премии и награды. Позен полюбился таким иконам стиля, как Натали Портман, Рианна, Кейт Уинслет, Клэр Дейнс, Камерон Диас, Дженнифер Лопес, Миша Бартон, Бейонсе Ноулз и ряд других знаменитостей.
Жена и дочь Дональда Трампа нередко становились клиентками американского модельера. Но в настоящее время он больше шьёт одежду для них. Решение о отказе президентской семье связанно с протестом Позена против направлений политики президента США Дональда Трампа, таких как: права женщин, ЛГБТ-сообщества (Позен является открытым геем), иммиграция, финансирование, искусств и планирование семьи.