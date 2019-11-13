В субботу, 21 декабря, в концертном зале Palladium выступит эстонский рэпер Томми Кэш. Его называют идейным последователем южноафриканцев Die Antwoord, издания Paper Magazine, Clash Magazine и Q Magazine окрестили его "темным лордом" его собственных "постмодернистских мифов", "истинным автором", а его творчество называют "мотивирующим".
Он – безбашенный балагур, отличающийся экстремальным эпатажем – Tommy Cash. Клипы артиста и треки высмеивают шаблоны жанра, а живые выступления так же круты, как и его креативные студийные работы.
"Сальвадор Дали от рэпа", эстонец Томми Кэш, успел покорить публику во многих городах Европы своим аншлаговым шоу. Его новый альбом вживую услышала публика Лондона, Парижа, Берлина, Будапешта, Варшавы и России. Пластинка ¥€$ сносит крышу, она не ограничена временными рамками и опережает свое время по звуку. По словам самого Томми Кэша публика еще не слышала ничего подобного. Релиз альбома состоялся в 2018 году, а в Риге рэпер выступит с ¥€$ впервые.
Самобытный рэпер Томми Кэш – новое визуальное искусство
Творчество артиста немного дерзкое для стерильного галерейного "белого куба". Число фанатов у главной рэп-звезды постсоветского пространства постоянно увеличивается. Все, кто увлекаются его музыкой, отказываются поклоняться внешнему миру и общепринятым нормам.
Самый самобытный рэпер стоит между детством, которое проходило в маленьком русскоязычном микрорайоне Таллина и между современным искусством. Такое сочетание двух разных "миров" позволило артисту создать второй альбом ¥€$. В него вошло 11 крутых треков. ¥€$ стал альбомом для музыкантов.
В создании пластинки приняли участие многие исполнители: Boys Noize (ASAP Rocky, HEALTH, Erol Alkan), Amnesia Scanner (FKA Twigs, David Byrne), A. G. Cook (PC Music, Charli XCX) и Danny L Harle (Charli XCX, Caroline Polachek, Nile Rodgers).
Уникальный авторский стиль, концептуальность и музыка вне жанров делают Tommy Cash одним из самых ярких рэп исполнителей современности. Несмотря на экстравагантность и саркастическую форму подачи текстов, все песни Tommy Cash о серьезном, в них нет пародии.
Отличается артист иронией и песнями на английском с заметным славянским акцентом. Творческим вдохновением для Tommy Cash стал актер и американский певец Джонни Кэш, фамилию которого он использовал для создания своего псевдонима.
Билеты уже доступны в кассах Bilesu Serviss.
Начало концерта в 20:00. Перед выступлением Томми Кэш публику будет зажигать рижский DJ Николай Негород. После концерта состоится after-party в уже культовом арт - пространстве Autentika.