В концертном зале Palladium выступит эстонский рэпер Томми Кэш

Он – безбашенный балагур, отличающийся экстремальным эпатажем – Tommy Cash. Клипы артиста и треки высмеивают шаблоны жанра, а живые выступления так же круты, как и его креативные студийные работы.

Томми Кэш ФОТО: Пресс-фото

"Сальвадор Дали от рэпа", эстонец Томми Кэш, успел покорить публику во многих городах Европы своим аншлаговым шоу. Его новый альбом вживую услышала публика Лондона, Парижа, Берлина, Будапешта, Варшавы и России. Пластинка ¥€$ сносит крышу, она не ограничена временными рамками и опережает свое время по звуку. По словам самого Томми Кэша публика еще не слышала ничего подобного. Релиз альбома состоялся в 2018 году, а в Риге рэпер выступит с ¥€$ впервые.

Самобытный рэпер Томми Кэш – новое визуальное искусство

Творчество артиста немного дерзкое для стерильного галерейного "белого куба". Число фанатов у главной рэп-звезды постсоветского пространства постоянно увеличивается. Все, кто увлекаются его музыкой, отказываются поклоняться внешнему миру и общепринятым нормам.

Томми Кэш ФОТО: Пресс-фото

Самый самобытный рэпер стоит между детством, которое проходило в маленьком русскоязычном микрорайоне Таллина и между современным искусством. Такое сочетание двух разных "миров" позволило артисту создать второй альбом ¥€$. В него вошло 11 крутых треков. ¥€$ стал альбомом для музыкантов.

В создании пластинки приняли участие многие исполнители: Boys Noize (ASAP Rocky, HEALTH, Erol Alkan), Amnesia Scanner (FKA Twigs, David Byrne), A. G. Cook (PC Music, Charli XCX) и Danny L Harle (Charli XCX, Caroline Polachek, Nile Rodgers).

Уникальный авторский стиль, концептуальность и музыка вне жанров делают Tommy Cash одним из самых ярких рэп исполнителей современности. Несмотря на экстравагантность и саркастическую форму подачи текстов, все песни Tommy Cash о серьезном, в них нет пародии.

Отличается артист иронией и песнями на английском с заметным славянским акцентом. Творческим вдохновением для Tommy Cash стал актер и американский певец Джонни Кэш, фамилию которого он использовал для создания своего псевдонима.

Билеты уже доступны в кассах Bilesu Serviss.