Временные порталы, зеркала и лабиринты: маршрут фестиваля Staro Rīga 2019

В этом году в программу Staro Rīga, который пройдет с 15 по 18 ноября, включено 35 объектов. Русский TVNET представляет подробный маршрут фестиваля.
Карта фестиваля показывает свои объекты в розовых цифрах. 21 объект будет расположен вдоль удобного пешеходного маршрута в Старом городе и центре Риги, а другой будет представлен на Агенскалнском рынке в Пардаугаве.
Вполне возможно, что на Рынках Агенскалнса также можно начать маршрут, а затем следовать походам по Старому городу. Интерактивная аудиовизуальная инсталляция Holoskops будет расположена в зоне рынка.
Автор идеи - мультимедийный художник Зане Зелмене, которая соединит реальный мир с виртуальным, позволяя взглянуть на территорию Агенскалнса с новой точки зрения.
Кроме того, в разное время прошлого, настоящего и возможных будущих сценариев. Этот световой объект будет интерактивным, поэтому каждый посетитель фестиваля сможет "войти" и совершить путешествие по визуальным временным рамкам.
В южной части Старого города трио интерактивных объектов будет располагаться вокруг площади Альберта. На улице Вецпилсетас 8а каждый сможет сыграть на лазерной арфе. Объект, созданный эстонской ассоциацией продюсеров "Gala Stage OÜ", будет развлекать окружающих самодельной импровизационной пьесой, которую будут играть ручные лазеры, и, таким образом, создавать различные звуки, воплощая в жизнь объект, называемый Light music #Arfa.
В непосредственной близости от площади Альберта посетители фестиваля будут особенно взволнованы, так как гостей будет приветствовать герой Бикубукс. Он пригласит вас в путешествие, которое воплотит в жизнь иллюстрации художницы Руты Бриеде, поэзию Инесе Цандере, а технология позволит любому сфотографироваться и стать частью "Приключения Бикибука"!
С другой стороны, на улице Калею, 57 можно будет посмотреть интерактивное зеркало Atspuulgs, нарисованное Марисом Мортукансом.
Оно будет отражать человеческое лицо - в три раза больше и сразу в трех измерениях. Эта установка позволит каждому узнать новое - четвертое измерение своей личности. Тот, что скрыт в восприятии нашей повседневной жизни...
Основная программная группа следующего фестиваля будет расположена в районе Ратушной площади. Лазерный проект Gaismas vertikāle, созданный компанией "I Did It Management", предстанет на башне церкви Св. Петра, которая исторически является самой известной вертикалью в горизонтальных чертах Риги. С другой стороны, на фасаде Музея декоративного искусства и дизайна будет изображена работа Агнесе Мелбарде и композитора Ричарда Залупе Skārņu ielas mistērija. Детективная история о графической анимации, которая приглашает вас отойти от кулис искусства, когда вы войдете в мир приключений и загадок на "другой стороне стены Старого города".
Прямо рядом с Rīgas mākslas telpa каждый сможет освободить свои умы и чувства, приняв магическую силу знаменитого британского мультимедийного художника Брайана Ино "77 миллионов картин" или 77 miljoni gleznu. Это отличный пример генеративного искусства, которое является уникальным опытом для просмотра каждый раз, потому что его содержание не воспроизводится визуально или слышно.
Инсталляция, которая уже путешествовала по миру, является результатом многолетнего исследования взаимодействия света и звука Брайана Иэйна, которое художник продолжает время от времени дополнять.
Двигаясь дальше к Домской площади, вы попадете в другое измерение к порталу или Rīgas teserakta. Это будет интерактивный, многомерный объект световой и звуковой среды, который позволит каждому посетителю фестиваля взглянуть на то время, когда у многих латвийских семей было свое пианино "Рига", изготовленное Рижской фабрикой музыкальных инструментов.
Движение и близость к объекту позволят зрителям влиять на звучание и визуальное представление самостоятельно играющего пианино.
Рижский музей искусств Rīgas birža, в свою очередь, сможет погрузиться в Fotonu zvaigznājā Вольдемара Йоханссона.
Это будет экспериментальная инсталляция, которая создаст аудиовизуальный пейзаж, "подвешивая в воздухе" свет как трехмерный объект.
Это новая технология визуализации пространственных данных, впервые использованная при создании произведения искусства. На близлежащей площади Независимости будет установлена световая инсталляция Atstaro Рейны Смилтене и команды.
Она вдохновит созерцательный внутренний мир людей, который будет представлен зеркалами, отражениями света и звуковыми эффектами.
Пересечение улицы К. Валдемара приведет к необычным кварталам объектов. На фасаде концертного зала Ave Sol и на земле будет другая работа эстонских продюсеров "Gala Stage OÜ" - видеопроект "4D Insight" с участием актера.
Эта установка будет отражать способность человека глубоко вникать в контекст явлений вокруг нас.
В парке Кронвальда, недалеко от бульвара Кронвальда, будет проходить локализованное скульптурное световое представление Vadu uguns, импульсивная игра между людьми и легкими объектами. Это также встреча разных импульсов.
Голос, свет, физическая сила, которая составляет другой характер этой игры, используются, когда легкие объекты качаются, вращаются, стираются и много других движений. За запутанным процессом создания объекта можно проследить в Instagram.
Беседка Kergalvis в парке Кронвальд проведет вас по необыкновенному пути Tu manī - es tevī, созданный студентами Латвийской академии культуры при Латвийской академии культуры.
Пять разноцветных взлетно-посадочных полос приведут к яркому ландшафту, на котором запечатлены изображения игроков. Все, что вам нужно сделать, это насладиться игрой и шансом отправиться в яркий лабиринт.
Возвращаясь к центру улицы К. Валдемара, стоит сходить к зелени канала на улице Реймерса. Там парк украсит яркая ладонь - скульптура Septiņi pakāpieni augšup Кристофера Пудзена, работающая в жанре кинетического и электронного искусства, создающая абстрактный тропический рай со светом, цветом, формой и движением.
В Латвийской Академии художеств будет представлена 15-минутная симфония различных медиа Havets veje или Jūras ceļi, созданная международной группой художников Tura Ya Moya. Специализируется на создании междисциплинарных аналоговых установок.
Морской контейнер, из которого проецируются изображения, был преобразован в художественную и проекционную лабораторию и прошел 3000 километров через Гренландию и Скандинавию, поглощая работы студентов и профессионалов в области искусства.
Фасад Латвийского Национального художественного музея будет украшать интерактивный видеопроект Touch Your Fears. Идея этого проекта основана на работах художника Майкла Фишера и темах, которые они воплощают в жизнь, которые бросают вызов "общеизвестному".
Зрители получат возможность воплотить в жизнь созданных художником кузнечиков, ящериц, инопланетян, рептилий и другие яркие образы, созданные режиссером мультимедиа Марисом Кальве.
В Бастейкалнсе на канале будет представлен мультимедийный спектакль Déjà vu Юриса Матузелиса или Pepes, DJ Monst и нескольких других артистов разных жанров.
Это будет визуальная игра с водной поверхностью канала, которая поднимется на 30 метров в ширину и на 18 метров в высоту. Будут использованы различные технологические аспекты, различные аудиовизуальные элементы шоу, анимация, голограммы, водные эффекты, графика движения, видео графика, хореография фонтана, музыкальное сопровождение, освещение и лазеры.
В опере будет представлена легкая инсталляция Maiga vara, вдохновленная певицей Аминатой и продюсированная Джоном Петерсоном.
Как известно, это особенно чувственная история о женском принятии и самосознании. Установка света станет символической дорогой для эмоций и чувств.
После такого опыта лучшим местом для знакомства станет Laika zīmju portāls, созданный немецким художником Робертом Зайделем с нашей латвийской творческой группой Artistic в Верманском саду. Это будет ландшафтное пересечение видео и лазерной проекции, созданное в разных измерениях и создающее сказочное настроение, а также реагирующее на движения посетителей парка. Француз Матье Терсье выступит на сцене Верманского сада
Интерактивный видео проект Tu esi te... citur, который по сути станет игрой легких символов, нюансов и видео для всех желающих.
Наконец, еще одним объектом художественной рамочной программы фестиваля станет Латвийский театр кукол. Световая инсталляция художницы Виты Радзины с голограммой будет называться Mūžīgā deja.
Его цель - показать посетителям фестиваля Staro Rīga произведение, которое включает в себя четырехмерное видение уже существующего произведения - пьесу "Золотой конь" Латвийского театра кукол, посвященную 100-летию Латвии, поскольку это главная тема фестиваля этого года!
Это, конечно, не обязательный и единственный способ увидеть объекты, это лишь один из возможных вариантов.
Кроме того, стоит вспомнить параллельную партнерскую программу Staro Riga, которая включает еще 12 объектов. И аппликация фестиваля на мобильном телефоне с часами Laima на вашем телефоне обязательно вам пригодится.
Фестиваль организуют Рижская дума, Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы и Рижская городская ассоциация учреждений культуры вместе с партнерами программы сотрудничества Staro Riga - Государственной канцелярией, Сеймом Л.Р., Министерством обороны, Посольством Федеративной Республики Германия в Риге. Управление свободного порта, юридическое бюро Eversheds Sutherland Bitāns, Omniva Ltd, Латвийская академия спортивного образования, Latvenergo AS, Рижский международный аэропорт и оригиналы UNTITLED.
Галерея: Фестиваль Staro Rīga 2018