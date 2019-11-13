Временные порталы, зеркала и лабиринты: маршрут фестиваля Staro Rīga 2019

Карта фестиваля показывает свои объекты в розовых цифрах. 21 объект будет расположен вдоль удобного пешеходного маршрута в Старом городе и центре Риги, а другой будет представлен на Агенскалнском рынке в Пардаугаве.

ФОТО: Пресс-фото

Вполне возможно, что на Рынках Агенскалнса также можно начать маршрут, а затем следовать походам по Старому городу. Интерактивная аудиовизуальная инсталляция Holoskops будет расположена в зоне рынка.

Автор идеи - мультимедийный художник Зане Зелмене, которая соединит реальный мир с виртуальным, позволяя взглянуть на территорию Агенскалнса с новой точки зрения.

Кроме того, в разное время прошлого, настоящего и возможных будущих сценариев. Этот световой объект будет интерактивным, поэтому каждый посетитель фестиваля сможет "войти" и совершить путешествие по визуальным временным рамкам.

В южной части Старого города трио интерактивных объектов будет располагаться вокруг площади Альберта. На улице Вецпилсетас 8а каждый сможет сыграть на лазерной арфе. Объект, созданный эстонской ассоциацией продюсеров "Gala Stage OÜ", будет развлекать окружающих самодельной импровизационной пьесой, которую будут играть ручные лазеры, и, таким образом, создавать различные звуки, воплощая в жизнь объект, называемый Light music #Arfa.

В непосредственной близости от площади Альберта посетители фестиваля будут особенно взволнованы, так как гостей будет приветствовать герой Бикубукс. Он пригласит вас в путешествие, которое воплотит в жизнь иллюстрации художницы Руты Бриеде, поэзию Инесе Цандере, а технология позволит любому сфотографироваться и стать частью "Приключения Бикибука"!

С другой стороны, на улице Калею, 57 можно будет посмотреть интерактивное зеркало Atspuulgs, нарисованное Марисом Мортукансом.

Оно будет отражать человеческое лицо - в три раза больше и сразу в трех измерениях. Эта установка позволит каждому узнать новое - четвертое измерение своей личности. Тот, что скрыт в восприятии нашей повседневной жизни...

Основная программная группа следующего фестиваля будет расположена в районе Ратушной площади. Лазерный проект Gaismas vertikāle, созданный компанией "I Did It Management", предстанет на башне церкви Св. Петра, которая исторически является самой известной вертикалью в горизонтальных чертах Риги. С другой стороны, на фасаде Музея декоративного искусства и дизайна будет изображена работа Агнесе Мелбарде и композитора Ричарда Залупе Skārņu ielas mistērija. Детективная история о графической анимации, которая приглашает вас отойти от кулис искусства, когда вы войдете в мир приключений и загадок на "другой стороне стены Старого города".

Прямо рядом с Rīgas mākslas telpa каждый сможет освободить свои умы и чувства, приняв магическую силу знаменитого британского мультимедийного художника Брайана Ино "77 миллионов картин" или 77 miljoni gleznu. Это отличный пример генеративного искусства, которое является уникальным опытом для просмотра каждый раз, потому что его содержание не воспроизводится визуально или слышно.