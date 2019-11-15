В Риге выступят звезды пост-метала из Бельгии - Amenra

Основанная в 1999 году в Бельгии, после распада Spineless, Amenra стала одной из самых значительных металлических групп в Европе .

Особое внимание было уделено музыкантам в 2005 году, когда вышел альбом "Mass III". Затем последовали выступления на фестивалях Dour, RockHerk и Pukkelpop, а также гастроли в США.

В 2008 году они отлично выступили на Pukkelpop. Пресса поместила их в Top10 лучших фестивальных групп наряду с Metallica, Dour и Roadburn.

Лирика Amenra основана на двойственности: смерть и рождение, свет и тьма, боль и жертва.

Коллектив черпает вдохновение из религиозных произведений и философии, но превращает все это в свою веру и этику. Существует миф, что музыканты связаны с культом бога Ра. Их концерты часто называют религиозным опытом.

Их разогреют швейцарская post/doom команда E-L-R и YLVA из Австралии.