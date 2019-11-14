"Сектанты" угрожают расправой сыну Рудковской и Плющенко

Издание The Moscow Post сообщает, что родители уже обратились в правоохранительные органы. Оказалось, что письма приходили не только Гном Гномычу, но и друзьям супругов. Среди них оказалась и Лера Кудрявцева.

Информацию подтвердил и сам Евгений Плющенко. Он рассказал, что это не какие-то детские шутки, в сообщениях говорится про убийство. Его слова подтвердила и Яна Рудковская. Она отметила, что "сектанты" писали не только их сыну, но и друзьям.

"Поступали угрозы на протяжении достаточно долгого времени от сектантов: мне, Евгению и Сашеньке. Эти люди писали эти вещи не только нам, но и нашим друзьям", – цитирует продюсера The Moscow Post.

После того, как Кудрявцева получила письма с угрозами, она сразу связалась с Яной. Сейчас идет следствие, а все аккаунты злоумышленников заблокированы. Рудковская также подчеркнула, что готова на все в борьбе с "сектантами".

Анонимный источник сообщил, что в полицию подано заявление о вымогательстведвух миллионов рублей (около 28 тысяч евро). Адвокат не разглашает подробности, чтобы не затрагивать интересы ребенка.