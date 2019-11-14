"Сектанты" угрожают расправой сыну Рудковской и Плющенко
6-летнему сыну продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александру (Гном Гномыч) поступили сообщения с угрозами убийства. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Издание The Moscow Post сообщает, что родители уже обратились в правоохранительные органы. Оказалось, что письма приходили не только Гном Гномычу, но и друзьям супругов. Среди них оказалась и Лера Кудрявцева.
Информацию подтвердил и сам Евгений Плющенко. Он рассказал, что это не какие-то детские шутки, в сообщениях говорится про убийство. Его слова подтвердила и Яна Рудковская. Она отметила, что "сектанты" писали не только их сыну, но и друзьям.
"Поступали угрозы на протяжении достаточно долгого времени от сектантов: мне, Евгению и Сашеньке. Эти люди писали эти вещи не только нам, но и нашим друзьям", – цитирует продюсера The Moscow Post.
После того, как Кудрявцева получила письма с угрозами, она сразу связалась с Яной. Сейчас идет следствие, а все аккаунты злоумышленников заблокированы. Рудковская также подчеркнула, что готова на все в борьбе с "сектантами".
Анонимный источник сообщил, что в полицию подано заявление о вымогательстведвух миллионов рублей (около 28 тысяч евро). Адвокат не разглашает подробности, чтобы не затрагивать интересы ребенка.
Пользователи Сети неоднозначно восприняли эту новость. Некоторые фолловеры считают, что это похоже на пиар нового реалити-шоу про семью Плющенко-Рутковская "ЯнаСупер".