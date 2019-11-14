Большой театр лишил Анастасию Волочкову пенсии

Российская балерина Анастасия Волочкова признавалась, что не имеет проблем с деньгами. журналистам танцовщица неоднократно рассказывала, что выступает со своими авторскими шоу по городам России. Но у звезды продолжаются тяжбы с Большим театром, который не хочет выплачивать ей пенсию.
Известно, что балерина работала в учреждении до 2003 года и была уволена. Увольнение Анастасия считает незаконным, ведь звезда лишилась пенсии в 19 тысяч рублей (около 269 евро).
Волочкова даже подала в суд на директора театра Иксанова, который публично заявлял, что причина уволнения звезды в ее пышных формах.
"Я доказала в суде, что это не так, и выиграла процесс. С тех пор моя трудовая книжка лежит в Большом театре. Я никого не трогала все эти годы, просто работала и работаю по сей день, но уже над своими шоу. А сейчас дирекция Большого театра сообщила о том, что Анастасии Волочковой не положена пенсия", - возмутилась звезда.
Волочкова подчеркнула, что пенсия ей не нужна. Анастасия заметила, что уже вошла в историю мирового балета как известнейшая русская балерина.
Напомним, Анастасию Волочкову в Большой театр пригласил выдающийся артист балета Владимир Васильев в 1998 году.
Издание StarHit.ru сообщает, что журналисты обратились к юристу звезды Виктору Швецу, чтобы он разъяснил информацию про пенсию. Мужчина сообщил, что сейчас идет процесс сбора документов.
"Для того чтобы Насте выйти на пенсию в статусе солиста, ей надо как минимум 15 лет балетного стажа — в балете такие нормы. У Насти как раз набирается такой стаж, так что нам осталось только подтвердить это документально", - пояснил он.
Он объяснил, что они обязательно сделают анализ информации и ознакомятся с документами. Юрист считает. что все завершится благополучно и Волочковой будет назначена пенсия.