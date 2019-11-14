Большой театр лишил Анастасию Волочкову пенсии

Известно, что балерина работала в учреждении до 2003 года и была уволена. Увольнение Анастасия считает незаконным, ведь звезда лишилась пенсии в 19 тысяч рублей (около 269 евро).

"Я доказала в суде, что это не так, и выиграла процесс. С тех пор моя трудовая книжка лежит в Большом театре. Я никого не трогала все эти годы, просто работала и работаю по сей день, но уже над своими шоу. А сейчас дирекция Большого театра сообщила о том, что Анастасии Волочковой не положена пенсия", - возмутилась звезда.