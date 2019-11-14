"Согласие" приостановило свою работу в коалиции Рижской думы

Это означает, что фракция "Согласия" до решения ЧСР не будет участвовать взаседаниях комитетов и самой думы.

В то же время Владова отметила, что

понимает позицию ЧСР, и "Согласие" готово ждать решения партнеров.

Как пояснили представители "Согласия", приостановка работы в коалиции не означает, что они уйдут с должностей руководителей комитетов и других. Все обязанности, предусмотренные законом, будут выполняться.

Также фракция придет 18 ноября на торжественное заседание думы, но в среду, 20 ноября, не явится на очередное заседание думы, если до тех пор со стороны ЧСР не последует решений.

"Мы хотим и готовы продолжать работать с ЧСР, но не в таком формате", - заявила Владова.

По словам ее товарища по партии Михаила Каменецкого, первое заседание думы, на которое явится "Согласие", будет то, в повестку дня которого первым включен вопрос об отставке вице-мэра Вадима Баранника (ФНД).

Политики осознают, что их неявка на три заседания подряд приведет к роспуску думы, но заявляют, что такой сценарий их не пугает.

По мнению лидера "Согласия" Яниса Урбановича,

этим шагом партия побудит партнеров работать быстрее, честнее и прозрачнее, выполняя данные избирателям обещания.

В среду, 13 ноября, Владова заявила, что "Согласие" продолжит работу в коалиции Рижской думы при условии, что ЧСР прекратит сотрудничество с ФНД.

ЧСР со своей стороны заявила, что не хочет принимать поспешных решений и отложит вопрос до будущей недели.