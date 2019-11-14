"Без каски! Без мозга!": жителей Кенгарагса возмутило фото строителя на доме, но не все так просто

Фотография была сделана в Кенгарагсе. На ней запечатлен строитель, который делает ремонт фасада многоквартирного дома на улице Маскавас 245.

ФОТО: Facebook.com/groups/kengarags/

Жители тут же обратили внимание на то, что рабочий без каски и оградительной ленты буквально "висит" на здании.

Пользователи стали писать, что этот случай должен быть рассмотрен Трудовой инспекцией.

Русский TVNET решил разобраться, все ли на самом деле так, как кажется.

Как пояснила представитель Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Maskavas 245", которая занимается обхозяйствованием дома, фотография могла быть результатом происков конкурентов.

В Dzīvokļu īpašnieku biedrība указали, что в фирме, которая занимается реновацией здания, работают профессиональные промышленные альпинисты.

По словам представителя Dzīvokļu īpašnieku biedrība, в тот день рабочий действительно не надел каску и убрал оградительную ленту, поскольку красил межпанельные швы - покраска является последним этапом реновации. Сегодня строитель уже работал в каске.

Как отмечает Dzīvokļu īpašnieku biedrība, конкурирующая фирма не смогла заключить договор с домоуправлением, поэтому разместила снимок.

Напомним, в пятницу, 8 ноября, с крыши здания Минфина упал и разбился рабочий. Он получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте происшествия. Возможно, именно после этого случая люди стали больше обращать внимание на подобные инциденты.

Как сообщила представитель Государственной трудовой инспекции Илзе Калниня, в учреждении проинформированы о данном инциденте, и завтра пройдёт проверка. Сделать этого сегодня, 14 ноября, у инспекции не было возможности, поскольку получают много сообщений о проведении небезопасных работ и среагировать на всё не получается из-за нехватки человеческих ресурсов.