"Союзмультфильм" запускает новый цикл "Ну, погоди!"

Посмотреть первую серию можно будет в начале лета 2020 года. Согласно словам Слащевой, запланировано 26 новых серий.

"Ну, погоди!" — культовый советский и российский мультсериал.

История мультфильма началась в 1969 году. В основе сюжета лежит постоянно неудачно оканчивающаяся погоня Волка за Зайцем. В результате Заяц всегда невредим, а Волк в конце каждой серии говорит: "Ну, Заяц, погоди!".