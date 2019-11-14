"Союзмультфильм" запускает новый цикл "Ну, погоди!"

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!". Первая серия выйдет в свет летом следующего года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя правления киностудии Юлиану Слащеву.
"Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!".
Посмотреть первую серию можно будет в начале лета 2020 года. Согласно словам Слащевой, запланировано 26 новых серий.
"Ну, погоди!" — культовый советский и российский мультсериал.
История мультфильма началась в 1969 году. В основе сюжета лежит постоянно неудачно оканчивающаяся погоня Волка за Зайцем. В результате Заяц всегда невредим, а Волк в конце каждой серии говорит: "Ну, Заяц, погоди!".