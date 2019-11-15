Невзоров указал на отмены концертов Максима Галкина

Шутки про президента РФ Владимира Путина, саркастические высказывания о цензуре на телевидении, сказанные юмористом и шоуменом Максимом Галкиным на своих шоу не могли остаться незамеченными. Российский журналист Александр Невзоров в эфире радиостанции "Эхо Москвы" указал на отмены выступлений артиста.
Александр Невзоров отметил, что после смелых шуток Галкина его начали притеснять и отменять анонсированные концерты.
"Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова издание Газета.ru со ссылкой на Ura.ru.