Пт, 15.11.2019
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Невзоров указал на отмены концертов Максима Галкина

Максим Галкин

ФОТО: https://www.instagram.com/maxgalkinru

Шутки про президента РФ Владимира Путина, саркастические высказывания о цензуре на телевидении, сказанные юмористом и шоуменом Максимом Галкиным на своих шоу не могли остаться незамеченными. Российский журналист Александр Невзоров в эфире радиостанции "Эхо Москвы" указал на отмены выступлений артиста. 

Александр Невзоров отметил, что после смелых шуток Галкина его начали притеснять и отменять анонсированные концерты. 

"Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова издание Газета.ru со ссылкой на Ura.ru.

Напомним, ранее российские власти обрушились на Максима Галкина за шутки о Путине

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