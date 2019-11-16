Сб, 16.11.2019
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"Значит, виновата жена": Юлия Волкова защитила роман Анны Седоковой и Яниса Тиммы

ФОТО: https://www.instagram.com/official_juliavolkova/annasedokova/

Экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова сделала трогательную публикацию про отношения с возлюбленным Янисом Тиммой. Звезда разместила ее на своей Instagram-странице.

Но некоторые подписчики осуждают певицу, что она якобы разрушила семью. Ведь Анна начала роман с Янисом, который еще не развелся со своей женой Саной. Это вызвало волну публикаций и возмущение со стороны Саны, которое вылилось в публичное пространство. Седокова даже пригрозила обратиться в суд по поводу оскорблений в свой адрес. 

Но бывшая "татушка" Юлия Волкова поддержала коллегу.

"Значит, виновата жена, если уходит муж", - цитирует девушку программа "Светская хроника". 

Сейчас страсти немного стихли, а Анна и Янис стали активно делиться романтическими фотографиями и видео. 

"Раньше я никогда не верила. Читала эти слащавые тексты, злилась, не доверяла, а потом раз и все изменилось", - написала Анна в Instagram. 

Напомним, некоторое время назад Янис Тимма объявил, что разводится с матерью своего сына Кристиана Саной. Тогда в СМИ появились слухи о том, что у баскетболиста завязался роман с Анной Седоковой, которой Сана посвятила несколько резких выражений. Свои романтические отношения пара подтвердила в начале октября. 

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Раньше я никогда не верила. Читала эти слащавые тексты, злилась, не доверяла, а потом раз и все изменилось. Я пытаюсь вспомнить события, как все развивалось и что же привело меня к тебе, должна быть какая-то формула успеха, ведь чему-то учат людей на всех бесконечных тренингах, но я не понимаю. Может есть какая-то особенная формула для тех, кто все делает не так? Спасибо тебе ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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