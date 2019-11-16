"Значит, виновата жена": Юлия Волкова защитила роман Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Но некоторые подписчики осуждают певицу, что она якобы разрушила семью. Ведь Анна начала роман с Янисом, который еще не развелся со своей женой Саной. Это вызвало волну публикаций и возмущение со стороны Саны, которое вылилось в публичное пространство. Седокова даже пригрозила обратиться в суд по поводу оскорблений в свой адрес.

Но бывшая "татушка" Юлия Волкова поддержала коллегу.

"Значит, виновата жена, если уходит муж", - цитирует девушку программа "Светская хроника".

Сейчас страсти немного стихли, а Анна и Янис стали активно делиться романтическими фотографиями и видео.

"Раньше я никогда не верила. Читала эти слащавые тексты, злилась, не доверяла, а потом раз и все изменилось", - написала Анна в Instagram.