Сб, 16.11.2019
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"Секси бомбочка": Анна Семенович пикантным фото представила новый клип
Видео

Анна Семенович

ФОТО: скриншот видео

Популярная российская певица Анна Семенович порадовала своих подписчиков новым снимком из собственной спальни. Его звезда разместила на своей Instagram-странице. 

39-летняя Анна Семенович снялась на кровати в кокетливой позе. На ней лишь бежевая атласная рубашка, которая едва прикрывает пышные формы певицы в черном белье. Певица соблазнительно демонстрирует на снимке свои стройные ноги. 

Украшает звезду нежный макияж и аккуратно уложенные волосы. 

"В пятницу особенно сложно просыпаться. Хочется нежиться под тёплым одеялом и погружаться в удовольствие. Всем отличного дня. Вы уже посмотрели мой новый клип? Моя #сексибомбочка вас покорила?", - спросила исполнительница у своих поклонников. 


13 ноября в Сети был опубликован новый комедийный клип Анны Семенович "Секси бомбочка". За два дня видео собрало свыше одного миллиона просмотров. Как сказала сама певица, это своеобразное продолжение истории, которая началась в клипе "Хочешь". В съемках приняли участие звезда сериала "Кухня" Сергей Епишев (Лева), Юлия Лебеда и блогерша Татарка. 

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