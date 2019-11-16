"Секси бомбочка": Анна Семенович пикантным фото представила новый клип

"В пятницу особенно сложно просыпаться. Хочется нежиться под тёплым одеялом и погружаться в удовольствие. Всем отличного дня. Вы уже посмотрели мой новый клип? Моя #сексибомбочка вас покорила?", - спросила исполнительница у своих поклонников.



13 ноября в Сети был опубликован новый комедийный клип Анны Семенович "Секси бомбочка". За два дня видео собрало свыше одного миллиона просмотров. Как сказала сама певица, это своеобразное продолжение истории, которая началась в клипе "Хочешь". В съемках приняли участие звезда сериала "Кухня" Сергей Епишев (Лева), Юлия Лебеда и блогерша Татарка.