"Секси бомбочка": Анна Семенович пикантным фото представила новый клип
Популярная российская певица Анна Семенович порадовала своих подписчиков новым снимком из собственной спальни. Его звезда разместила на своей Instagram-странице.
39-летняя Анна Семенович снялась на кровати в кокетливой позе. На ней лишь бежевая атласная рубашка, которая едва прикрывает пышные формы певицы в черном белье. Певица соблазнительно демонстрирует на снимке свои стройные ноги.
Украшает звезду нежный макияж и аккуратно уложенные волосы.
"В пятницу особенно сложно просыпаться. Хочется нежиться под тёплым одеялом и погружаться в удовольствие. Всем отличного дня. Вы уже посмотрели мой новый клип? Моя #сексибомбочка вас покорила?", - спросила исполнительница у своих поклонников.
13 ноября в Сети был опубликован новый комедийный клип Анны Семенович "Секси бомбочка". За два дня видео собрало свыше одного миллиона просмотров. Как сказала сама певица, это своеобразное продолжение истории, которая началась в клипе "Хочешь". В съемках приняли участие звезда сериала "Кухня" Сергей Епишев (Лева), Юлия Лебеда и блогерша Татарка.
Доброе утро мои дорогих, в пятницу особенно сложно просыпаться 🦋 Хочется нежиться в под тёплым одеялом и погружаться в удовольствие. Всем отличного дня ❤️ Вы уже посмотрели мой новый клип? Моя #сексибомбочка вас покорила?😂😉👇🏼 #анясеменович #певица #ведущая #премьера #клип #сексибомбочка #позитивщики❤️❤️❤️