В возрасте 95 лет скончалась актриса Рута Биргере

Согласно информации на сайте театра, Биргере родилась 7 мая 1924 года в Риге, окончила 2-ю городскую гимназию, а актрисой в Валмиерском театре драмы начала работать в 1950 году.

Перед этим Биргере год отработала в Театре драмы ( нынешний Латвийский национальный театр).