Сб, 16.11.2019
Мода, она как делится? Сначала - это ужасно, потом - шокирует, через время - вроде ничего, затем - носят все, и вот - старомодное. Я, конечно, в первый отряд не попаду - нет таких возможностей. Но во второй-третий хочется. Лена, очень яркая жительница Юрмалы

В возрасте 95 лет скончалась актриса Рута Биргере

Рута Биргере

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В ночь на субботу в возрасте 95 лет скончалась актриса Валмиерского театра драмы, кавалер ордена Трех звезд Рута Биргере, сообщает агентство LETA.

Согласно информации на сайте театра, Биргере родилась 7 мая 1924 года в Риге, окончила 2-ю городскую гимназию, а актрисой в Валмиерском театре драмы начала работать в 1950 году.

Перед этим Биргере год отработала в Театре драмы ( нынешний Латвийский национальный театр).

В 2009 году Биргере была награждена орденом Трех звезд, а в 2013 году была принята в Золотой фонд латвийского театра.

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