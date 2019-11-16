В возрасте 95 лет скончалась актриса Рута Биргере

В ночь на субботу в возрасте 95 лет скончалась актриса Валмиерского театра драмы, кавалер ордена Трех звезд Рута Биргере, сообщает агентство LETA.
Согласно информации на сайте театра, Биргере родилась 7 мая 1924 года в Риге, окончила 2-ю городскую гимназию, а актрисой в Валмиерском театре драмы начала работать в 1950 году.
Перед этим Биргере год отработала в Театре драмы ( нынешний Латвийский национальный театр).
В 2009 году Биргере была награждена орденом Трех звезд, а в 2013 году была принята в Золотой фонд латвийского театра.