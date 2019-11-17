Группа Sanctimony с размахом отметит свой юбилей в Риге

Группа начала свою карьеру в 1994 году. Изначальный жанр death metal плавно трансформировался в death'n'roll. В копилке коллектива шесть студийных альбомов и один EP.

Sanctimony являются обладателями нескольких музыкальных латвийских наград. Музыканты активно концертируют как в Латвии, так и за ее пределами.

"Двадцать пять - только один раз в жизни, они празднуются основательно, громко и брутально. Будут и сюрпризы", - отмечают музыканты.

Состав: Янис Большакс (голос), Виестурс Гринбергс (гитара), Денис Денисенко (бас-гитара), Янис Айзкалнс (гитара), Якоб Земзарис (ударные)

Один из сюрпризов - это выступление группы Flaying, которая прервала восьмилетнее молчание и возобновила концертную деятельность.

Начало концерта в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте Ticketshop.lv.