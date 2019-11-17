Вс, 17.11.2019
Основная моя идея в том, что человек имеет право позволить себе быть таким, каким хочет. И ему не надо спрашивать разрешения соседей, коллег, мамы и так далее. Это его жизнь. Хочет ли человек сливаться с миром или выделяться - это его выбор. И он имеет право на любой вариант. Лена, очень яркая жительница Юрмалы

Группа Sanctimony с размахом отметит свой юбилей в Риге

"Sanctimony"

ФОТО: publicitātes

В субботу, 23 ноября, в клубе Melnā Piektdiena состоится 25-й юбилейный концерт метал-группы Sanctimony, в котором будут представлены творческие работы коллектива с 90-х годов по настоящее время.

Группа начала свою карьеру в 1994 году. Изначальный жанр death metal плавно трансформировался в death'n'roll. В копилке коллектива шесть студийных альбомов и один EP.

Sanctimony являются обладателями нескольких музыкальных латвийских наград. Музыканты активно концертируют как в Латвии, так и за ее пределами.  

"Двадцать пять - только один раз в жизни, они празднуются основательно, громко и брутально. Будут и сюрпризы", - отмечают музыканты.

Состав: Янис Большакс (голос), Виестурс Гринбергс (гитара), Денис Денисенко (бас-гитара), Янис Айзкалнс (гитара), Якоб Земзарис (ударные)

Один из сюрпризов - это выступление группы Flaying, которая прервала восьмилетнее молчание и возобновила концертную деятельность.

Начало концерта в 19:00.  Билеты можно приобрести на сайте Ticketshop.lv.

Галерея: Sanctimony на презентации альбома в Melnā Piektdiena

Читать также

Актуально

НАВЕРХ