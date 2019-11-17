Мать Булановой приносила ей спиртное в баночке из-под детского питания

Популярную в 90-х артистку Татьяну Буланову называли "плачущей певицей". В 2019 году исполнительница отмечает 30 лет своей творческой деятельности. На программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" она поделилась некоторыми секретами своих выступлений.
50-летняя певица раскрыла ведущему один секрет. Дело в том, что в начале своей карьеры она боялась выходить на сцену. На помощь ей пришла ее мама. Женщина давала ей баночку из-под детского питания, в котором был алкоголь.
"Мне просто было очень страшно... Я и сейчас побаиваюсь сцены...", - вспоминает Буланова.
Она призналась, что пряталась в туалете, делала ровно один глоток и выходила на сцену. Тогда певица было 22 года.
"Но потом поняла: если я хочу стать профессиональной артисткой, то надо с этим завязывать, а то сопьюсь", - призналась певица.
Татьяна подчеркнула, что это было смешно, ведь спиртного в баночке было ничтожно мало, но этого хватала, чтобы будущая звезда чувствовала себя увереннее.
"Был эффект плацебо... В голове у меня ничего не было, но мне казалось...", - отметила она.
Уже в 20 лет Буланову заприметил продюсер Николай Тагрин. Он пригласил Таню солисткой в свою группу "Летний сад", а уже через год она стала его женой.
Что касается про ее слезы во время пения. Они были настоящими. Кадры с плачущей артисткой во время исполнения песни "Колыбельная" стали уже историческими. Буланова объяснила, что тогда она очень тосковала по своему маленькому сыну, которого из-за гастрольного графика пришлось оставить дома в восьмимесячном возрасте.
На программе обсудили не только творчество и романы Татьяны. Ведущий поинтересовался также о том, насколько сериал "Никогда не говори "Никогда" имеет отношение к биографии певицы.
"Никогда не говори "Никогда" - российский сериал про исполнительницу эстрадных песен, которая достигла успеха в "лихие 90-е", но при этом сохранившей внутреннюю чистоту и красоту. Персонажи все вымышленные и это некий собирательный образ, но в основе сюжета есть часть из биографии Татьяны Булановой и ее хиты: "Простая девочка", "Старшая сестра", "Как жаль", "Не плачь", "Колыбельная", "Не бойтесь любви", "Мой сон" и т.д.