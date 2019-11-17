Мать Булановой приносила ей спиртное в баночке из-под детского питания

50-летняя певица раскрыла ведущему один секрет. Дело в том, что в начале своей карьеры она боялась выходить на сцену. На помощь ей пришла ее мама. Женщина давала ей баночку из-под детского питания, в котором был алкоголь.

"Мне просто было очень страшно... Я и сейчас побаиваюсь сцены...", - вспоминает Буланова.

Она призналась, что пряталась в туалете, делала ровно один глоток и выходила на сцену. Тогда певица было 22 года.

"Но потом поняла: если я хочу стать профессиональной артисткой, то надо с этим завязывать, а то сопьюсь", - призналась певица.

Татьяна подчеркнула, что это было смешно, ведь спиртного в баночке было ничтожно мало, но этого хватала, чтобы будущая звезда чувствовала себя увереннее.

"Был эффект плацебо... В голове у меня ничего не было, но мне казалось...", - отметила она.

Уже в 20 лет Буланову заприметил продюсер Николай Тагрин. Он пригласил Таню солисткой в свою группу "Летний сад", а уже через год она стала его женой.

Что касается про ее слезы во время пения. Они были настоящими. Кадры с плачущей артисткой во время исполнения песни "Колыбельная" стали уже историческими. Буланова объяснила, что тогда она очень тосковала по своему маленькому сыну, которого из-за гастрольного графика пришлось оставить дома в восьмимесячном возрасте.

На программе обсудили не только творчество и романы Татьяны. Ведущий поинтересовался также о том, насколько сериал "Никогда не говори "Никогда" имеет отношение к биографии певицы.