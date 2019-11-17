Экс-супруга Игоря Николаева знала всех его любовниц и провожала на встречи с Наташей Королёвой

Это произошло в тот период, когда она начала встречаться со своим будущим мужем Владимиром Дубовицким. Тогда продюсер уже разводился с Ириной Аллегровой. Он привез Татьяну домой к Игорю Николаеву.

"Я уехала к Николаеву, а у Игоря в этот момент началась любовь с Наташей Королевой... Я очень хорошо помню этот день", - рассказывает Овсиенко.

В тот вечер Татьяна познакомилась с бывшей женой Игоря Николаева Еленой. Она встретила артистку очень гостеприимно. Женщины сидели и пили чай. В этот вечер композитор куда-то наряжался и собирался. Овсиенко ничего не понимала, а время приближалось к ночи.

"Слышу они шепчутся", - вспоминает она.

Татьяна начала разговаривать с Еленой, которая рассказала про некоторые нюансы их семейной жизни.

"Да мы так много живем с Игорем. Все нас замечательно... У него так много любовей, я их всех знаю. Сейчас у нас новая любовь - девочка киевлянка. Наверное, к ней поехал", - сказала Елена певице.