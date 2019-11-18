История латвийского кино: мифы и факты

Миф: Рижане довольно поздно узнали, что такое кино.

Это лишь миф, ведь Рига являлась одной из первых киностолиц мира. Если считать, то столица Латвии была третьим городом Российской империи после Санкт-Петербурга и Москвы, где начали демонстрировать кинофильмы. Первый рижский сеанс прошел в здании цирка 28 мая 1896 года (до 1941 года Рижский цирк назывался Саломонским). Это произошло примерно через полгода после первого в истории киносеанса, устроенного братьями Люмьер в Париже 28 декабря 1895 года.

Миф: Первый рижский кинотеатр был открыт в 1924 году

На само деле, первый публичный кинотеатр The Royal Vio открылся уже в 1901 году на Пушкинском бульваре (сейчас это бульвар Кронвальда), он находился за зданием нынешнего Латвийского национального театра. Известно, что зал кинотеатра был рассчитан на 888 мест, еще 312 мест располагались на балконе. Кинотеатр просуществовал до 1908 года.

Факт: Кинотеатров в Риге было намного больше

Сейчас в Риге 7 кинотеатров - Forum Cinemas, Multkino Latvia, Cinamon Alfa, Apollo Kino, Splendid Palace, K.Suns, Kino Bize. В 1908 году их было 30. Но уже в 1909 году их количество снизилось до 15. Но в 1925 году достигло 24, а в 1938 году возросло до 34. Во время Второй мировой в Риге было действующих кинотеатров, а в послевоенное время кинотеатры появились в нескольких рижских микрорайонах.

Факт: Кинотеатр Splendid Palace предназначен только для демонстрации фильмов

Кинотеатр "Splendid Palace" ФОТО: LETA

Здание "Splendid Palace" было построено в 1923 году и в 2018 году отметило 95-летний юбилей. Это не просто кинотеатр, а архитектурный памятник, который славится необарочным фасадом и интерьером в стиле неорококо. Известно, что на момент своего создания, это было первое в Риге здание с железнобетонной конструкцией, предназначенное только для демонстрации фильмов.

Миф: Латвийское кино появилось только во второй половине XX века

Это не так! Латвийские фильмы стали появляться еще в 1910 году. Первым латвийским фильмом стала документальная лента оператора Александра Станке, посвященная визиту царя Николая II в Ригу и открытию памятника Петру I. Художественные фильмы в Латвии стали снимать с 1913 года. В 1913 и 1914 годах в Вентспилсе и Риге были сняты три фильма о жизни евреев: "Где правда?", "Послушай, Израиль!" и "Сапожник Лейба". А первый фильм, который был создан в независимой Латвии был "Я, ушедший на войну" Вилиса Сеглиньша.

Факт: Немые фильмы сопровождал оркестр

Одним из самых выдающихся считался оркестр кинотеатра Splendid Palace, которым руководил Ото Карли. В дозвуковую эру перед началом фильмом публику развлекали дивертисментами — одноактными пьесами, песнями, выступлениями фокусников и танцоров. Традиция показывать немое кино в сопровождении тапера сохранилась и сегодня.

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Миф: Первый звуковой фильм показали в Литве