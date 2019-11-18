В параде приняли участие около 1500 военнослужащих, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов. Командовал парадом командир механизированной пехотной бригады сухопутных сил полковник Сандрис Гаугерс, а принимали парад президент Эгил Левитс, министр обороны Артис Пабрикс и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

Возглавили парад военнослужащие 3-го пехотного батальона механизированной пехотной бригады сухопутных сил, которым было доверено нести знамя латвийской армии.

В параде также приняли участие военнослужащие сил союзников Латвии по НАТО - Албании, Канады, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и США.

Завершили парад техника НВС, сил союзников, Государственной полиции, Государственной пограничной охраны и Государственной пожарно-спасательной службы.

Также в параде приняли участие датские и бельгийские истребители F-16, которые несут дежурство в небе Балтии. В этом году в параде вновь участвовали и самолет национальной авиакомпании airBaltic, а на Даугаве будут стоять пограничные корабли.

Фото: Военный парад в честь провозглашения Латвийской Республики

НВС сегодня приглашают на выставку военной техники и экипировки в Рижском пассажирском порту, также все желающие смогут подняться на борт военных кораблей латвийского флота и НАТО.