В Латвию на реабилитацию прибудут освобожденные украинские моряки

Министерство иностранных дел (МИД) во вторник, 19 ноября, будет просить правительство присвоить 34 186 евро для данной цели.

Как напомнили в министерстве,7 сентября этого года Россия освободила украинских политзаключенных, в том числе арестованного в 2014 году режиссера Олега Сенцова, а также 24 нелегально задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Министерство отметило, что во время ареста вышеупомянутых лиц в России поступала информация о физическом воздействии и нестабильном состоянии здоровья. После освобождения украинская сторона пришла к выводу, что у ряда упомянутых лиц констатированы проблемы со здоровьем различной степени.

Принимая во внимание помощь, которую Латвия предоставила ранее, а также ситуацию в Украине, после освобождения данных людей именно Латвия предложила им пройти реабилитацию, в также предложила в этом году принять 11 человек. В свою очередь украинская сторона попросила Латвию рассмотреть возможность приветствия каждого политзаключенного и хотя бы одного члена его семьи.

Соответственно, в декабре ожидается, что Латвия примет 11 политзаключенных и по одному члену семьи на каждого из них, то есть в общей сложности 22 человека.