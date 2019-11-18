В Латвию на реабилитацию прибудут освобожденные украинские моряки

В Латвии получат реабилитацию пережившие арест в России украинские политзаключенные и незаконно задержанные в Керченском проливе украинские моряки.
Министерство иностранных дел (МИД) во вторник, 19 ноября, будет просить правительство присвоить 34 186 евро для данной цели.
Как напомнили в министерстве,7 сентября этого года Россия освободила украинских политзаключенных, в том числе арестованного в 2014 году режиссера Олега Сенцова, а также 24 нелегально задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Министерство отметило, что во время ареста вышеупомянутых лиц в России поступала информация о физическом воздействии и нестабильном состоянии здоровья. После освобождения украинская сторона пришла к выводу, что у ряда упомянутых лиц констатированы проблемы со здоровьем различной степени.
Принимая во внимание помощь, которую Латвия предоставила ранее, а также ситуацию в Украине, после освобождения данных людей именно Латвия предложила им пройти реабилитацию, в также предложила в этом году принять 11 человек. В свою очередь украинская сторона попросила Латвию рассмотреть возможность приветствия каждого политзаключенного и хотя бы одного члена его семьи.
Соответственно, в декабре ожидается, что Латвия примет 11 политзаключенных и по одному члену семьи на каждого из них, то есть в общей сложности 22 человека.
Этим лицам будет обеспечен 10-дневный курс реабилитации в Латвии с 10 по 21 декабря. Будут покрыты путевые расходы, страховка и рекреационная программа. Также будет обеспечена отправка от Рижского аэропорта до реабилитационного центра Vaivari и обратно.