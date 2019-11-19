Вт, 19.11.2019
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"СГД знает": Интервью с, возможно, первым ютубером-миллионером в Латвии
В чём фишка?

Lee Kei

ФОТО: скриншот видео

TVNET представляет четвертый выпуск программы "В чем фишка?". В ней мы рассказываем о людях из мира шоу-бизнеса, а также тех, кто часто остается за кадром. 

На этот раз гостем нашей программы стал популярный блогер из Риги Lee Kei.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Молодой человек рассказал нам:

  • О чем его видеоблоги;
  • Почему его зовут Lee Kei;
  • Какое влияние оказывают блогеры на современное общество;
  • Почему у него более тысячи детей;

"YouTube уже давно стал желтой прессой", "Блогер блогеру рознь", "Сейчас очень много блогеров, которые просто пришли за деньгами", "Я говорю общие проблемы, которые присущи любой стране", - сказал нам он. 

Lee Kei является автором нескольких YouTube-проектов, таких как "Проект Koza" и "Нет драмы", а его канал DaiFiveTop насчитывает свыше 5 миллионов подписчиков. 

Кроме того, молодой человек ответил, действительно ли он был первым, кто заработал в Латвии миллион на YouTube. 

Об этом и не только смотрите в программе "В чем фишка?" на портале TVNET в пятницу, 22 ноября. Не пропустите! 

Видео: Анонс четвертого выпуска программы "В чем фишка?"

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