"СГД знает": Интервью с, возможно, первым ютубером-миллионером в Латвии
TVNET представляет четвертый выпуск программы "В чем фишка?". В ней мы рассказываем о людях из мира шоу-бизнеса, а также тех, кто часто остается за кадром.
На этот раз гостем нашей программы стал популярный блогер из Риги Lee Kei.
Молодой человек рассказал нам:
- О чем его видеоблоги;
- Почему его зовут Lee Kei;
- Какое влияние оказывают блогеры на современное общество;
- Почему у него более тысячи детей;
"YouTube уже давно стал желтой прессой", "Блогер блогеру рознь", "Сейчас очень много блогеров, которые просто пришли за деньгами", "Я говорю общие проблемы, которые присущи любой стране", - сказал нам он.
Lee Kei является автором нескольких YouTube-проектов, таких как "Проект Koza" и "Нет драмы", а его канал DaiFiveTop насчитывает свыше 5 миллионов подписчиков.
Кроме того, молодой человек ответил, действительно ли он был первым, кто заработал в Латвии миллион на YouTube.
Об этом и не только смотрите в программе "В чем фишка?" на портале TVNET в пятницу, 22 ноября. Не пропустите!
Видео: Анонс четвертого выпуска программы "В чем фишка?"